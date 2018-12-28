Borçka'da Cami ve Kur'an Kursu İnşaatının Temeli Atıldı

Artvin
'in Borçka
ilçesinde yaptırılan cami ve Kur'an kursunun temel atma töreni yapıldı.
Temel atma törenine, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan
, Borçka Aydınlar Mahallesi Küme Evleri Cami Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı ve Hayırsever İş adamı Yusuf Yüksel
, il ve ilçe müftüleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakam Türker, burada yaptığı konuşmada, temel atma töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Camiler toplumsal dayanışmanın, bütünleşmenin sağlandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, hoşgörü ruhunun kazandırıldığı, dini bilgilerin, güzel ahlakın, doğruluğun ve dürüstlüğün öğretildiği kutsal mekanlardır. Bu eserde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum." diye konuştu. Belediye Başkanı Atan
da hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Toplayan, toplayıcı anlamına gelen cami, birlik ve beraberliğin simgesidir. Bizler minare görmek, ezan sesi duymak zorundayız. Camiler Yaratan ile yaratılan arasında köprü vazifesi görür. Yeni yaşam alanları kurarken bu konuyu önemsiyoruz. Bu eserde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
Artvin İl Müftüsü Hasan Güneş
de camilerin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi.