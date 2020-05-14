Borçka'da Çay Hasat Dönemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesinde "Çay Hasat Dönemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle çay hasadında yaşanabilecek sorunların asgari seviyeye çekilmesi amacıyla Borçka Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü toplantı salonunda toplantı gerçekleştirilid.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığındaki toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Cineviz, Muratlı Çay Fabrikası Müdürü Erdal Tohumcu, Artvin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Borçka Ziraat Odası Başkanı Tolga İskenderoğlu ve çay bölgesi muhtarları katıldı.

Çay hasat döneminde karşılaşılabilecek sorunlara yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ÇAYKUR Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan köy gruplarının çalışma usul ve esasları ele alınarak ilçede hayata geçirilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Türker, toplantı sonunda, çay hasat döneminin üreticiler açısından bereketli olması, ramazan ayı ve bayramının hayırlar getirmesini diledi.