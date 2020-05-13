Borçka'da dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Son Dakika

Borçka'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent meydanına dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma mecburiyeti olan vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı hareket edebilmeleri amacıyla tüneli hizmete sunduklarını belirtti.

Tünelin tamamen belediye çalışanları tarafından üretildiğini vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

"Daha fazla tünel üretip kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirmek istiyoruz. Bu sadece vatandaşlarımızın kıyafetlerini dezenfekte edecek bir uygulama. Sadece bu tünel elbette yeterli değil, hemşehrilerimiz de sosyal mesafeye ve maske kullanımına özen göstererek sürece olumlu yönde katkı sağlayacaklardır."