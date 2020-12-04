Borçka'da elektrik kesintisi uygulanacak - Son Dakika

Artvin'in Borçka ilçesindeki bazı mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yapılacak.
ÇEDAŞ Artvin Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Borçka köy şebekelerini besleyen enerji nakil hattı güzergahında bakım onarım çalışmaları kapsamında ağaç kesimi gerçekleştirileceği belirtildi.
Bölgedeki çalışma sırasında gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınabilmesi amacıyla yarın 09.00-15.00 saatleri arasında ilçeye bağlı Boğazköy ve Madenli mahallelerinde, 6 Aralık Pazar günü ise yine aynı saatler arasında Güreşen ve Şerefiye köylerinde enerji kesintisi uygulanacağı kaydedildi.
- Kaynak: AA
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