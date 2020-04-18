Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina kalktı - Son Dakika

Borçka'da gece yarısı itibariyle karantina kalktı

-Giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor

ARTVİN - Yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'in Borçka ilçesi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde 15 günlük karantina süresi bu gece itibariyle sona erdi. Ekipler demir bariyerlerin bir kısmını kaldırırken, ilçeye giriş çıkışlar ise kontörlü sağlanacak.

Artvin Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 17.04.2020 tarihinde alınan kararlarla 15 günlük karantina süresi sona erdi. İl hıfzıssıhha kurulu aldığı yeni karar doğrultusunda Aralık köyünde karantina devam ederken, ilçe merkezinde giriş çıkışlar kontrollü sağlanacak.

ilçe merkezinde ise karantina uygulamasının kaldırılarak; Çoruh Caddesi, Maradit Caddesi, Kars Caddesi ve Demir Köprü giriş çıkışlarının Kaymakamlıkça zorunluluk nedeniyle izin verilenler hariç yaya ve araç trafiğine kapatılmasına karar verildi. Köyler ile ilçe merkezi arasındaki seyahatler de Kaymakamlıkça yapılacak plan dahilinde yürütüleceği bildirildi. Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ise karantina uygulamasının kaldırıldığı, giriş çıkışların yine kontrol altında olduğu bilgisi verildi.



"Sağlık açısından herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor"

Gece yarısı sona eren karantinanın ardından yeni uygulanacak kararlar öncesi Borçka kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Belediye Başkanı Ercan Orhan uygulama noktalarını gezerek incelemelerde bulundular.

İlçede karantinanın kalktığını fakat bazı noktalarda ise giriş çıkışların kontörlü yapılacağını ifade eden Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Bundan sonraki süreç biraz daha Borçka halkının elinde. Sağlık açısından ve bu yayılmanın önlenmesi açısından maksimum düzeyde dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan karantinanın kalmasının ardından bazı bölgelerde jandarma ve polis ekiplerinin uygulamaları devam ettiriyor. Köy yollarında uygulama yapan jandarma ekipleri 'Fox' ile 'Pipel' isimli narkotik köpekler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.