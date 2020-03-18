Borçka'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları - Son Dakika
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Borçka'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları

9 dakika önce

Borçka Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Borçka'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları, System.String[]

Borçka Belediyesi, koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, yaptığı açıklamada, belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin öncelikle çocuk parkları, kamuya açık alanlar, bank ve duraklarda ilaçlama ve detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Virüsün yayılmasını engellemek için camilerde, okullarda, karakollarda, adliyede ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte ve temizlik uygulaması yapıldığını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada görülen ve ülkemizde de tespit edilmiş vakası bulunan koronavirüsüne karşı Borçka halkının sağlığını düşünerek çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu süreçte halkımıza da bazı görevler düşüyor. Mecbur olmadıkça seyahat etmemeleri, kalabalık ortamlara girmemeleri, el hijyenine dikkat etmeleri gerekiyor. Virüsün şu an bilinen bir çözümü ne yazık ki yok ancak gerek Sağlık Bakanlığı gerek sağlık örgütlerinin uyarılarını dikkate alarak yayılmasını önlemek elimizde. Lütfen bu süreçte halkımız sadece yetkililerin açıklamalarını dikkate alsın, hurafelere inanmasın ve panik havasına katılmasın."

Ercan Orhan, Borçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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