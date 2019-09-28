Son Dakika Haberleri: Borçka'da mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Borçka'da mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Borçka'da mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişi, bulundukları yerden AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan kişileri bulundukları yerden almak için AFAD ekiplerince bölgeye bot getirildi.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra iki evdeki 3'ü çocuk ve 2'si engelli 13 kişiyi bota bindirerek yola ulaştırdı.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunsuz şekilde evlerinden tahliye edildiğini, herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmadığını söyledi.

İlçe genelinde ulaşımda büyük çaplı sorun kalmadığını aktaran Orhan, sadece bazı noktalarda ulaşımın kontrollü sağlandığını bildirdi.

Orhan, heyelan dolayısıyla bir süre ulaşıma kapanan Muratlı Tüneli'nin de kontrollü olarak ulaşıma açıldığını kaydetti.

Başkan Orhan, belediye hoparlörlerinden sürekli anons yaparak vatandaşları acil durumlar haricinde sokağa çıkmamaları yönünde uyardıklarını da sözlerine ekledi.

Borçka, Artvin, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı
Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı Alev alan otomobile balkondan su dökerek müdahale ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 16:38:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçka'da mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]