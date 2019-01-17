Son Dakika Haberleri: Borçka'da Öğrencilere Sağlık Ajandası Dağıtıldı

Borçka'da Öğrencilere Sağlık Ajandası Dağıtıldı

2 dakika önce

Artvin'in Borçka ilçesinde öğrencilere sağlık ajandası dağıtıldı.

Borçka'da Öğrencilere Sağlık Ajandası Dağıtıldı, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde öğrencilere sağlık ajandası dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ortaokul öğrencilerine sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak amacıyla başlatılan sağlık ajandası dağıtımı Borçka'da da gerçekleştirildi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi aracılığıyla Atatürk Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen sağlık ajandası dağıtım etkinliğine Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sadık Ataman, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Elif Gökçe Kasapoğlu Arslan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Temel katıldı.

Türker ve beraberindekiler, öğrencilere sağlık ajandalarını dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:28 Kaynak: AA

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