Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi - Son Dakika

Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi

Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi Artvin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Borçka ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular ve heyelana neden oldu.

Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi

ARTVİN - Artvin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Borçka ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular ve heyelana neden oldu. Borçka'nın Güreşen köyünde bazı evler heyelan nedeniyle zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezde İçkale ve Aksu deresinde su seviyesi yükseldi.

Güreşin köyüne bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde ise heyelan oluştu. Bölgedeki bazı evler zarar gördü.

Sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi

Heyelan, Artvin, Borçka, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı         
00:08
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım         
21:03
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti         
14:52
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü Öfkeli abla, anne babasını odaya kilitleyen kardeşini öldürdü         
11:38
2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar 2 kişiyi öldüren zanlılar, husumetli oldukları ailenin tüm fertlerini öldürmeyi planlamışlar         
10:05
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı Karısını evde başka erkekle bulan koca, önce dehşet saçtı sonra boğazına bıçağı dayadı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 02:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei