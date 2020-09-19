Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi - Son Dakika

Sağanak yağış sonrası derelerde su seviyesi yükseldi, heyelan meydana geldi

ARTVİN - Artvin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Borçka ilçesindeki derelerde su seviyesi yükseldi, yamaçtan gelen sular ve heyelana neden oldu. Borçka'nın Güreşen köyünde bazı evler heyelan nedeniyle zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezde İçkale ve Aksu deresinde su seviyesi yükseldi.

Güreşin köyüne bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde ise heyelan oluştu. Bölgedeki bazı evler zarar gördü.

Sağanak yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede ekipler çalışmalarını sürdürüyor.