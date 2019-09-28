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Borçka'da şiddetli yağış - AFAD ekipleri iki evde mahsur kalanlar için çalışma başlattı

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişiyi bulundukları yerden almak için AFAD ekipleri çalışma yapıyor.

Artvin'in Borçka ilçesinde derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 13 kişiyi bulundukları yerden almak için AFAD ekipleri çalışma yapıyor.

İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, derenin taşması sonucu evlerinden çıkamadıklarını bildiren vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, iki evdeki 13 kişiyi bulundukları yerden almak için çalışma başlattı. Bu kişilerin, bölgeye getirilecek botlar yardımıyla bulundukları yerden tahliye edilmelerinin planlandığı öğrenildi.

Öte yandan, Artvin Valisi Yılmaz Doruk da ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı ve diğer ilgililerden bilgi alan Doruk, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Borçka'da şiddetli yağış - AFAD ekipleri iki evde mahsur kalanlar için çalışma başlattı

Artvin, Borçka, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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