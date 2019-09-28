Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri
33 dakika önce
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması Kara yolundaki iş makineleri Tünelin içindeki toprak birikintisi Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka-Muratlı karayolunda selden etkilenen...
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:19 Kaynak: AA
Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması
Kara yolundaki iş makineleri
Tünelin içindeki toprak birikintisi
Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka- Muratlı karayolunda selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. (6)
Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi