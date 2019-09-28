Son Dakika Haberleri: Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri
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Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri

33 dakika önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması Kara yolundaki iş makineleri Tünelin içindeki toprak birikintisi Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka-Muratlı karayolunda selden etkilenen...

Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un selden etkilenen kara yolunda inceleme yapması

Kara yolundaki iş makineleri

Tünelin içindeki toprak birikintisi

Derenin akması ARTVİN - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka'da etkili olan şiddetli yağışın ardından, Borçka- Muratlı karayolunda selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu. (6)

Borçka'da şiddetli yağış - Vali Doruk'un incelemeleri

Şerif Yılmaz 2, Muratlı, Artvin, Borçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:19 Kaynak: AA
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