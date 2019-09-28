Son Dakika Haberleri: Borçka'da taşan dere tüneli kapattı
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Borçka'da taşan dere tüneli kapattı

38 dakika önce

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu.

Borçka'da taşan dere tüneli kapattı, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Borçka- Muratlı Köyü karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı. Muratlı tüneli ise taşan dere nedeniyle toprakla doldu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesinde yağış nedeniyle Borçka deresi taştı, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Borçka- Muratlı köyü 8. kilometresinde bulunan Muratlı tüneli taşan dere nedeniyle toprakla doldu. Ekipler yoğun uğraşlar sonucu tüneli trafiğe acarken, araç geçişleri kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Borçka'da bulunan su şebekesinin selden etkilenmesi nedeniyle ilçeye su verilemiyor.

DEREDE ÇÖP ADALARI OLUŞTU

Öte yandan şiddetli yağıştan dolayı derenin getirdiği odun parçaları ve atıklar derenin üzerinde çöp adası oluşturdu. Derenin kesişim noktasında toplanan çöpler dere kenarına yaklaştıkça kıyıda bekleyen vatandaşlar tarafından odunlar toplanmaya başlandı. Taşkını fırsata çevirmek isteyen bazı vatandaşlar kışlık odununu dereden çıkartmanın peşine düştü.

(İHA)

Muratlı, Artvin, Borçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:20 Kaynak: İHA
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