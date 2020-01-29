Borçka'dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan kampanya kapsamında Artvin'in Borçka ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, bölgeye gönderildi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Elazığ depreminin tüm Türkiye'yi sarstığını belirterek, "Biz 2009'da 5 kişinin öldüğü sel felaketi yaşadık. Son olarak 28 Eylül 2019'da yine sel felaketi yaşamıştık. Kısa sürede Türkiye'nin her yerinden yardımlar, yardım talepleri geldi. Gerçekten insan böyle kötü günlerde dost insanları görünce yalnız olmadığını anlıyor." dedi.

Elazığ ve Malatya halkının da yalnız olmadığını ifade eden Orhan, "Hepimiz onların yanındayız. O halde hepimize çok önemli görev düşüyor. Borçka Belediyesi olarak Borçka halkıyla başlattığımız yardım kampanyasını salı gününe kadar devam ettirdik. Gerçekten kısa sürede büyük yardımlar toplandı. Borçka halkının duyarlılığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Orhan, yardım malzemelerinin bölgeye gönderildiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'nin en büyük depremlerinden 1999 Gölcük depreminde birbirimize kenetlendik, Van'da 2011'deki depremde kenetlendik. Zor anlarımızda ekmeğimizi, acımızı, aşımızı bölüştük. Şimdi de Elazığ için el ele vereceğiz. Acılarımızı paylaşacağız. Bu vesileyle ben Elazığ'a, Malatya'ya geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."