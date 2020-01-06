Borçka Karagöl donan yüzeyi ile de büyülüyor - Son Dakika

Aracın kar nedeniyle yolda kalması

Ziyaretçilerin Karagöl'e doğru yürümesi

Tabiat parkı girişi

Göl üzerinde yürüyen ve horon oynayan ziyaretçiler

Engin Köse'nin konuşması

Bursa'dan gelen bir ziyaretçinin konuşması

Sevil Karaca'nın konuşması

Orman görüntüsü

Emre Özkan'ın konuşması

Ziyaretçiler ve doğadan görüntüler Borçka Karagöl donan yüzeyi ile de büyülüyor

Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yüzeyi buz tutan gölü, karla kaplı ormanlarıyla kışın da ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Turistler, kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıktığı göl çevresinde yürüyüş yapıp ve fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor

ARTVİN - Artvin'in en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini yüzeyi buz tutmuş gölü ve karla kaplı ormanlarıyla karşılıyor.

Borçka ilçe sınırlarında, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, karla kaplı ormanlarıyla kış güzelliğine büründü.

Bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi tabiat parkına adını veren Karagöl'ün yüzeyi de geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını sergileyen tabiat parkındaki kış güzelliğini görmek isteyenleri, karla kaplı ormanlar ve buz tutmuş Karagöl karşılıyor.

Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yapıp ve fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor.

Tehlikeye aldırmadan gölün yüzeyinde yürüyen hatta horon vuranlar oluyor.

"İlk defa kışın güzelliğini yaşama fırsatım oldu"

Tabiat parkının gezen Sevil Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğasına hayran olduğu Artvin'e Tekirdağ'dan geldiğini söyledi.

Borçka Karagöl'e daha önce mayıs ayında geldiğini belirten Karaca, "Şu an buz tutan gölün üzerindeyim. Çok güzel bir görüntü var. Gölün üzerinde hem yürüyoruz hem kayıyoruz hem de doğa fotoğrafları çekiyoruz." dedi.

Karaca, Karagöl'ün bahar güzelliğini daha önce gördüğünü dile getirerek, "İlk defa kışın güzelliğini yaşama fırsatım oldu. Kışın ayrı güzel. Adrenalin üst seviyede, hem de eğleniyoruz. Gölün üzerinde yürümek değişik bir şey, daha önce kayıkla dolaştığım gölde şimdi yürüyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Özkan ise Karagöl'ün buz tuttuğunu duyunca bu güzelliği görmek için arkadaşlarıyla Artvin'den geldiklerini belirtti.

Yolda kar olduğu için araçlarını yarı yolda bırakmak zorunda kaldıklarını ve yaklaşık yarım saat yürüyerek göle ulaştıklarını anlatan Özkan, "Her şeye rağmen onca zahmete değdi. Çok güzel bir ortam var. Herkes bu güzelliği görmeli." diye konuştu.

Borçka'da yaşayan Engin Köse de ilk defa Borçka Karagöl'ü buz tutmuş halde gördüğünü kaydederek, şunları söyledi:

"Bursa'dan misafirlerim geldi. Onları gezdirmek için buraya geldik. Arkadaşlarımla gölün üzerinde yürüyerek horon oynadık. İlk defa bir gölün üzerinde yürüyorum ve horon tepiyorum, çok heyecanlıydı."