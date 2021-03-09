ARTVİN Borçka Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü - Son Dakika

Borçka Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

ARTVİN'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte beyaza büründü, gölün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan doğal güzelliyle Borçka Karagöl Tabiat Parkı, görenlerin beğenisini topluyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle gölün yüzeyi de buz tuttu.