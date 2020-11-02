Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği - Son Dakika

Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği

02.11.2020 09:52

Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği

ARTVİN - Artvin'de her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Çam ağaçları ve şelaleler arasında yer alan, eşsiz doğa güzelliyle Karagöl Tabiat Parkı, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor. Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler yürüyüş ve piknik yapıyor, teknelerle gölün keyfini sürüyor.

Elazığ'dan ailesiyle birlerde Borçka Karagöl'ü görmeye gelen Farhat Çelik, "Burası çok güzel Allah'ın bize bir hediyesi. Ailecek geldim. Bol bol fotoğraf çekindik. Gölün etrafını gezdik. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarttık" dedi.

Karagöl'e Rize'den gelen Erkan Aksoy ise "Birçok kez Karagöl'e gelmiştim. Bu kez arkadaşlarla geldik. Özellikle sonbaharı seçtik. Bu dönem Karagöl, inanılmaz renkler içinde yer alıyor. Burası muhteşem herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Arkadaşların tavsiyesi üzerine Karagöl'e ilk kez geldiğini ifade eden Melike Hud, "Burası muhteşem doğanın içinde saklanmış cennet. Yeşil, sarı, kırmızı, gibi birçok rengi aynı anda görmeniz mümkün. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği
Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği
Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği
Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği

Borçka Karagöl, Sonbahar, Karagöl, Borçka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı İrem Derici'den "İnsan erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme: Erkek gücüne ihtiyaç duymuyorum Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Lübnan'da Ermeniler, Dağlık Karabağ'da savaşmak için gönüllü asker topluyor Enkazdan 58 saat sonra kurtarılan İdil'in ilk sözleri yürekleri sızlattı: İtfaiyeci amca kardeşim öldü Tottenham'a Brighton karşısında galibiyeti Gareth Bale getirdi
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor         
09:43
Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı Son Dakika! Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi: Bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı         
09:11
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
İngilizin doğa harikası yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası İngilizin doğa harikası yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası         
08:39
Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Lille, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle Lyon ile 1-1 berabere kaldı Lille, Zeki Çelik'in kendi kalesine attığı golle Lyon ile 1-1 berabere kaldı         
02:03
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi         
17:14
Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada         
15:24
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 10:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borçka Karagöl'ün hayran bırakan sonbahar güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei