Borçka Kaymakamı Türker, berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle toplantı yaptı.

Türker, Kaymakamlık Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileriyle bir araya geldi.

İlgili bakanlıklar tarafından belirlenen kuralları işletmecilere hatırlatan Türker, bundan sonraki süreçte de çalışmalarında titizlikle davranmalarını istedi.