Borçkalılardan Başkan Aktaş Sıcak Karşılama

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Bursa
Borçkalılar Derneği'nde coşkuyla karşılandı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Bursa Borçkalılar Derneği'nin davetine katılan Aktaş, büyük ilgi gördü. Bursa'yı yaptıkları yatırımlarla çok iyi yerlere getireceklerini belirten Aktaş, "Bursa çok renkli bir coğrafya, Kafkaslar, Balkanlardan ve Anadolu'nun farklı yörelerinden göçüp gelen insanların oluşturduğu bir şehir. Bu zenginlik ve güzellik, önemli olan bu kalabalık nüfusu doğru yönetebilmek ve geliştirebilmek, ulaşım ve diğer konularla alakalı dokunuşlar yaptık. Yeni dönemle alakalı projelerimizi hazırladık, çok harika işler yapacağız, bundan emin olabilirsiniz. Ciddi projelerimiz var. Ben bunu 13,5 yıl İnegöl
'de yaşamış bir kardeşinizim. Yeni organize sanayi sitesi kurduk. Sanayi sitesini OSB
'ye çevirdik. Yeni İnegöl diye bir proje kurduk. 2 etap toplu konut, alt yapı ve katlı otoparklar yaptık. Oylat'ın kaplıcalarını geliştirdik ve cirosunu arttırdık. Şehrin ekonomisinin gelişmesi anlamında önemli hamleler yaptık. Tecrübemiz ve bilgi birikimimiz var bu bilgi birikimi ve tecrübeleri Bursa'da da kullanmak durumundayız. Benim gibi 8 tane belediye başkanı cumhurbaşkanımızın çağrısıyla değişti. O, 8 tane belediye başkanından sadece ben devam ediyorum. Bunu özellik olsun diye söylemiyorum. Biz işinin aşığı bir adamız 3-4 saat uyku uyuduk mu yetiyor" dedi.
Bursa Borçka'lılar Derneği, tarafından Başkan Aktaş'a üzerinde isminin yazılı olduğu Borçkaspor, forması hediye edildi. - BURSA