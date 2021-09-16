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Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar - Son Dakika

Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

16.09.2021 17:07

Adana'da çiftçilik yapan baba-oğul, ejder meyvesi yetiştirmeye başladı. Bankadan 100 bin lira kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başlayan ikili, şimdi meyvenin tanesini dalında 35 liradan satıyor.

Tropikal bir iklim ürünü olan "pitahaya" olarak da bilinen "ejder meyvesi" yetiştiriciliği Çukurova'da son yıllarda artmaya başladı. Karataş ilçesine bağlı Sirkenli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Köle ile oğlu Önder Köle de internette alternatif tarım araştırması yaparken ejder meyvesini fark etti. Meyvenin yetiştiği iklim şartlarını da inceleyen baba-oğul Adana'nın iklimine yakın olduğunu görünce bu işi yapmaya karar verdi. Geçen yıl bankadan 100 bin lira çekerek ejder meyvesi fidanı alıp 1 dönüm alana sera kurarak bu işe başlayan baba oğul ilk meyvesini haziran ayında almaya başladı. Mayıs ayından aralık ayına kadar ürün veren ejder meyvesinden çok memnun olduğunu anlatan Ömer Köle, kilosunu 35 liraya sattıklarını meyvelerin dalında satıldığını söyledi.

Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

"FİDANIN TANESİNİ 10-12 LİRADAN SATIYORUZ"

Oğluyla beraber 6 ay boyunca araştırma yaptıklarını belirten Köle, "Meyveyi ekmeye karar verdikten sonra gelir-gider araştırması yaptık ve bu işi yapmaya karar verdik. Burada 1 dönüm yerimiz vardı ekimini yaparak değerlendirdik. Geçen sene 13 Mayıs'ta ekimini yaptık, maşallah meyvelerimiz yetişmeye başladı. Aynı zamanda fidan üretiyoruz. 4-5 çeşit fidanımız var tanesini 10 ila 12 lira arasında satıyoruz. Bu işi ilk internette gördük, daha sonra araştırdık ve yerinde tadına baktık hoşumuza gitti. Bu meyvenin çok faydalı olduğunu da öğrendik ve üretime başladık. Bu meyve şeker hastalığına çok iyi geliyor, ayrıca çiçeğini çay olarak tüketebiliyorsun. Ejder meyvesi, idrar söktürücü özelliğinin yanında kabızlık rahatsızlığına da iyi geliyor. Bir üniversitede yapılan araştırmada kolon kanserine de iyi geldiğini söylüyorlar" dedi.

Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

"GETİRİSİ ÇOK İYİ"

Ejder meyvesinin kazancının çok iyi olduğunu söyleyen Köle, "Sulamasını 15 güne bir, kışın ise ayda bir yapıyoruz. Bugün akşam saat 4 gibi çiçek tomurcuk olur, sabah 9'da ise kapanır ve 45 gün sonra meyvesini alıyoruz. Şu an pazarı var, kilosunu 35 liradan veriyoruz. Herkes alternatif ürün peşine düşmeye başladı. Bir dönüm ejder meyvesi, 100 dönüm tarım işlemek kadar getirisi var. Bizde, neden 100 dönüm sürelim ki, 1 dönüm ekim yapalım ve kazancını bekleyelim dedik." ifadelerini kullandı.

Bu arada bir üniversitesi tarafından yapılan bilimsel araştırmada fareler üzerinde yapılan deneyde meyvenin bağırsak tıkanıklığını açtığı, tümörü yok ettiği, kabızlığa iyi geldiği, mide ülserini yok ettiği ortaya çıktı.

Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Bankadan kredi çekip ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, şimdi dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar
Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar

Çukurova, Karataş, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Borçla ejder meyvesi yetiştirmeye başladılar, dalında tanesini 35 liradan satıyorlar - Son Dakika
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