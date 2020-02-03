Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı - Son Dakika
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Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı

6 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde borç alarak açtığı gözleme ve yufka işletmesini geliştiren girişimci kadın, yanında çalıştırdığı 6 ev kadınıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Borçla kurduğu işletmesinde 6 kadına istihdam sağladı, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde borç alarak açtığı gözleme ve yufka işletmesini geliştiren girişimci kadın, yanında çalıştırdığı 6 ev kadınıyla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

İlçe merkezi Gaffar Mahallesi'nde yaşayan ve 1,5 yıl önce eşi vefat eden 45 yaşındaki Ayşe Canatan, 3 çocuğunu okutmak ve onları hayata hazırlayabilmek için İŞKUR üzerinden çeşitli kurumlarda çalıştı.

Son başvurusunda işe yerleştirilemeyen Canatan, çocuklarının eğitimi için gözleme ve yufka işletmesi açmaya karar verdi.

Yakınlarından borç alarak işe başlayan Canatan, bir ay önce iş yerini açtı. Güler yüzlü hizmeti ve beğeni toplayan el emeği ile siparişlere yetişmekte zorlanan Canatan, ilçedeki 6 ev kadınını işe aldı.

Çocuklarının eğitimini aksatmaması için gecesini gündüzüne katan Canatan, AA muhabirine, borçla açtığı iş yerini başarı ile sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Diğer kadınlarla arkadaş ortamında çalışarak üretim yaptıklarını anlatan Canatan, " Ev geçimi ve çocuklarımın eğitimi için bir karar vermem lazımdı. Düşündüm ve en iyi seçenek olan gözleme ve yufka işini yapmaya karar verdim." dedi.

Severek yaptığı işinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Canatan, "Çocuklarımın geleceği için ne yapabilirim, diye düşündüm. Akşam 10 dakika içinde bu işe karar verdim. Severek yaptığım bir iş. Bir ay içinde işimi tutturdum. 6 kişi çalışıyor. Yufka, gözleme, baklava, su böreği, içli mantı, erişte, yaprak sarması, bazlama, Kırgız böreği, Boşnak böreği yapıyoruz. Buradan ev hanımlarına bir mesaj vermek istiyorum. Oturup iş beklemesinler, bu tarz şeyler tüm ev hanımlarının yapacağı bir iş." sözlerine yer verdi.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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