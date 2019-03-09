Borçla Parayla Aldığı Boya Sandığını 65 Yıldır Bırakmadı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 87 yaşındaki Ömer Kurtoğlu, babasının hayatını kaybetmesinden 6 yıl sonra ailesine bakabilmek için başladığı ayakkabı boyacılığını 65 yıldır yapmaya devam ediyor.

ALİ ÖZTÜRK - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 87 yaşındaki Ömer Kurtoğlu, babasının hayatını kaybetmesinden 6 yıl sonra ailesine bakabilmek için başladığı ayakkabı boyacılığını 65 yıldır yapmaya devam ediyor.



İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde yaşayan Kurtoğlu, 16 yaşındayken babasını kaybetti. Ailenin en büyük çocuğu olan ve annesi ile kardeşlerinin geçimini sağlayabilmek için çeşitli işlerde çalışan Kurtoğlu, 6 yıl sonra borç parayla boya sandığı ve malzeme alarak ayakkabı boyacılığına başladı.



Ailesine bakabilmek için farklı şehirlerde de mesleğini sürdüren Kurtoğlu, kardeşleri büyüyüp eli ekmek tutmaya başlayınca vatani görevini yapmak için askere gitti.



Askerlik dönüşü bildiği tek iş olan ayakkabı boyacılığını sürdüren Kurtoğlu, evlenerek kendi yuvasını kurdu ve 2'si kız 6 çocuk sahibi oldu. Çocuklarını da ayakkabı boyacılığıyla büyüten Kurtoğlu, 65 yıllık mesleğini sağlığı el verdikçe sürdürmeyi planlıyor.



Annesini 1980'de, eşini de 2009'da kaybeden Kurtoğlu, Elbistan Uzun Çarşı'da ilerlemiş yaşına rağmen ekmek parası için yaz kış demeden ayakkabı boyamaya devam ediyor.



Ömer Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşık olduğu mesleğini ölünceye kadar sürdüreceğini söyledi.



65 yıldır ayakkabı boyadığını halen de bu mesleği sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Kurtoğlu, 20 yıl gurbette çalıştığını belirtti.



Babasının vefatının ardından başka bir imkanı olmadığı için ayakkabı boyacılığını meslek olarak seçtiğini ifade eden Kurtoğlu, "Babam 1948'te vefat etti. Yaşım küçüktü, sahip çıkan da olmadı. Bu işe başlamak zorunda kaldım." dedi.



Kurtoğlu, başkasına zor gelen ayakkabı boyacılığının kendisi için çok kolay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Yaşım ilerlemiş olsa da evde duramıyorum. Soğuk günlerde çay ocaklarında zaman geçiriyorum. Normal havalarda da boyacılığı sürdürüyorum. Mesleğimden çok memnunum. Hiç parasız kalmadım. Küçük yaştaki müşterilerimin ayakkabısını boyayıp götürdüğümde utanıyorlar. 'Neden getirdin ben gelip alırdım.' diyorlar ama bu iş benim ekmek param. Benim işim bu diyorum. Severek yapıyorum, ben bu sandığın başında ölürüm."



Kurtoğlu, 5 çocuğunu evlendirdiğini dile getirerek, bekar olan oğluyla yaşadığını sözlerine ekledi.



Çarşı esnafı ise çok sevdikleri Ömer Kurtoğlu'na, boya ihtiyacı olmasa dahi ayakkabılarını boyatarak destek olmaya çalışıyor.

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