Borçlanma Talebi Yine Cumhur İttifakı Engeline Takıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan toplantının en önemli gündem başlığını 265 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi oluşturdu. Borçlanma talebinin Cumhur İttifakı'na mensup Meclis üyeleri tarafından bir kez daha reddedilmesi üzerine konuşan Başkan Seçer, "Tabi buna Başkan olarak üzüldüm. Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım" dedi. Çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurgulayan Seçer, "Bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin" diye konuştu.

"Herkese adaletli yaklaşacağıma da emin olabilirsiniz"

Meclis toplantısında, komisyonlardan gelen 15, idareden gelen 5 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü. Toplantıda, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi'ne 1 milyon liralık maddi yardım teklifi, Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Maddenin oylanmasının ardından Meclis üyelerinin yaptığı konuşmaları değerlendiren Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bizim yönetime geldiğimiz tarihten bu yana adı geçen cemevlerine toplamda 1 milyon 800 bin lira yardımda bulundum. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi herhangi bir mabet bu bir cemevidir, bu bir camidir, bu bir kilisedir netice itibariyle din ve vicdan hürriyetinin hüküm sürdüğü bir ülkedir. Burası hukuk devleti ise biz bu hassasiyeti gösteririz. Ama bu demek değildir ki her önümüze gelene istenilen miktarda katkı, yardım ya da para vereceğiz diye bir kaide yok. Şimdi mevcut cemevimiz de bizden yardım aldı. Şunu da dikkatinize sunmak istiyorum. Kararı bu Meclis aldı, önceki dönemki Meclis aldı ama parayı sayan bu yönetim. O ayrımı da sizlerden taleplerde bulunan arkadaşlar aslında yapıyorlar ama yapmamazlıktan geliyorlar. Yahu arkadaş sana 1 milyon lira yardım yaptık. Yani bu neyin nesidir? Diyor ki biz bunu daha önce aldık. Sen daha önce karar aldırdın, para almadın. Ama biz yaptık. Neticede gerçekten olması gerektiği gibi hareket etmek zorundayız. Mezitli'de bir cemevi yok. Toroslar'da 2 tane oldu. Bir tanesi tamamen bitmiş, bir tanesi yapım aşamasında, tamamlanmış. 1 milyon lira 2019 ve 2020 yılı içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden nakdi para almış. Faturasını getirmiş. Diğer taraftan yaklaşık olarak 500 bin lira Mezitli Cemevi almış. Cemevinde bunun dışında bir inşaat yok. O ya da bu nedenle geçmişte tamamlanmamış. Ben bunu bir başıma oturup 'benden talep ettiler hemen verelim' demedim. İnanın onlarca kez konuştuk, soruşturdum, anladım. Mezitli Belediye Başkanı ile görüştüm. Orasına ne yardım yapmış, kim ne yardım yapmış, inşaat hangi aşamada, kim bundan sonra ne katkı verecek, ben ne katkı vereceğim? Zaten bu kararı aldığım noktada hemen bu parayı saymayacağız. Yapacaklar hak edişlerini vereceğiz. Hassasiyetime emin olabilirsiniz. Herkese adaletli yaklaşacağıma da emin olabilirsiniz. Ama bunun da bir siyasi malzeme yapılmasına çok karşı olduğumu kibarca belirtmek istiyorum. Bunu da çok temiz yürekli söylüyorum. Bu bir siyasi malzeme olarak yapıldığı zaman bazılarının değirmenine su taşımış oluruz. Kendi kendimizi komik duruma düşürürüz. "

"Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz"

Meclis gündemine getirilen ve Cumhur İttifakı'na mensup komisyon üyelerinin oy çokluğuyla reddedilen 265 milyon liralık bütçe denkliği için istenilen borçlanma talebi hakkında konuşan Başkan Seçer, "Borçlanma konusu talebi ilgili komisyon tarafından reddedildi. 265 milyon lira. Bu bizim bütçede borçlanma kalemi içerisinde olan. Neden 265 milyon? Ki bunun da biz 193 milyon 224 bin 291 lirasını kullanabileceğiz. Biz bütçe kabul edilirken, bütçe denkliği için oraya borçlanma kalemi olarak koymuşuz" dedi.

Bu yıl toplamda borçlanabilecekleri rakamın 1 milyar 233 milyon 555 bin lira olduğunu söyleyen Seçer, "Bunun belirli bir miktarı, Meclis kararıyla 193 milyonluk kısmı. Diğer kalan kısmı da bakanlık izniyle olacak. Biz şu anda 265 milyon lira sizden borçlanma yetkisi istiyoruz. Dediğim gibi bunun 193'ünü, eğer bu yetkiyi verirse bu yüce Meclis, bankalardan kullanabileceğim. Ancak benim daha 968 milyon 555 bin liralık bakanlık iznine tabi borçlanma hakkım olacak. Hesaplama şeklini biliyorsunuz 2020 yılı için gerçekleşen gelir bütçesi üzerinden bir hesaplama tekniği var. Öyle 1 milyar 233 milyon rakam elde edildi. Biraz sonra idareden gelen konular bölümünde de 900 milyon liralık bir dış borçlanma yetkisini komisyona sevk edeceğiz. Bu da yapım ihalesi çıktığımız raylı sistem inşaatı ile ilgili borçlanma yetkisi olacak. Onu da gelecek Ağustos ayı yapacağımız birleşimlerde zaten görüşeceğiz. Komisyon da o güne kadar kararını verecektir. Müspet ya da menfi" diye konuştu.

"Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var"

Birçok kez Meclis üyelerini neden borçlanma istedikleri konusunda ayrıntılı biçimde bilgilendirdiğini hatırlatan Seçer, şunları söyledi:

"Bu konuda defaatle burada sunum yaptım. Sadece borçlanma talebi ile ilgili değil; faaliyet raporu, bütçe görüşmelerinde gelecek yıla ait yapacağımız projeksiyonlar, zaman zaman burada yine yansıttığımız çalışmalar, her şeyin özeti. 'Bu 265 milyon lira nedir? ' sorusuna tek bir cevapla ben yanıt vermek isterim. Bütçe yaptım, yatırım programımı uygulamak için. Yapacağım bütçe içerisindeki harcamalara karşı gelir kalemine koydum. Bütçe açığını ortadan kaldıracak borçlanma kalemine koydum. Size bütçeyi denkleştirdim. Ben bunu 2021 yılı içerisinde yapacağım, dedim. Ne yapacağım dedim? Dedim ki, 56 milyon liralık sosyal yardım yapacağım. Şu anda da 12 milyon bütçe artırdım, 68 milyon liraya çıkardım. Dedim ki, 540 milyon liralık yol bakım ve onarım çalışmasını yapacağım. Şu anda da 166 milyon lirasını fiili olarak harcamışım. Bunu ödemişim. Demişim ki, Engelliler ve Sağlık Dairesi'ne 3 milyon lira harcayacağım, Ulaşım'a 286 milyon lira, Park ve Bahçeler'e 104 milyon lira harcayacağım, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri'ne 24 milyon lira harcayacağım. Bu böyle gidiyor ve bu şekilde devam ediyor. Fen İşleri'nin, Kadın Dairesi'nin… Toplamda 1 milyar 396 milyon lira benim 2021 yılı içerisinde proje maliyetim var. Bunları da yapıyorum. "

"Şu anda 600 milyon lira emanetlerde para birikmiş"

Yapılan ve yapılacak olan proje ve maliyetlere örnekler vererek konuşmasını sürdüren Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 2021 yılı içerisinde bu yol asfalt bütçesinde yer alan, yani 540 milyon lira içerisinde ki 166 milyonu şu anda harcanmış. 223 bin ton asfalt kullanmış ve kullanmaya devam edeceğim. Kalan aylar içerisinde 277 bin ton daha kullanacağım. Yani 44 milyon 741 bin liralık kullanmışım ve daha 50 milyon liralık asfalt kullanmaya ihtiyacım var. 188 bin metrekare kaldırım imalatı yapmışım. 22, 5 milyon lira para harcamışım, buna da daha 20 milyon lira para harcamam lazım. Yine 652 kilometre sathi asfalt kaplaması yapacağım bundan sonra. Bunun parasal tutarı 72 milyon lira. Zaten ben bugüne kadar yaklaşık 60 milyon lira sathi asfalt kaplaması işlemi yapmışım. Bunu çoğaltabiliriz. Sevgi Katlı Kavşağı'nı yapmışım, 44 milyon 694 bin lira. Şu anda Göçmen Katlı Kavşağı'nı yapacağım. Bu yıl içerisinde bitecek. Hal Katlı Kavşağı'na başlayacağım. Belki de bu yıl içerisinde bitireceğim. Bunlar benim yatırım programımda var. Yine 15 kilometre yeni yol açacağım. Şu ana kadar da 9 kilometre yeni yol açmışım. 4. Çevre Yolu'nu açmışım. Birçok noktada yeni yollar açmışım. Tarsus'ta 2 tane katlı kavşak yapacağım. Yine bu program içerisinde var. Yine hammadde alımları yapacağım. Bitüm alımları yapacağım. Yani Fen İşleri için, Yol Asfalt için malzeme alımı yapacağım. Şimdi ben size daha nasıl izah edebilirim? Şu anda 600 milyon lira emanetlerde para birikmiş. Emanetlerde para birikme ne demek? Esnafın benden alacağıdır, müteahhittin benden alacağıdır. Gelir kalemim belli, gider kalemim belli. 2020 yılı içerisinde Kasım ayında bütçede belirtmiştim. Gelir kalemim. Gelir bütçem bu olacak, masraflarım bu olacak, açığım bu olacak, borçlanma kalemim bu olacak. "

"Bir kere önce kendime hesap veremem"

MESKİ'ye 77 milyon lira borçlanma yetkisi aldığını ancak şu ana kadar 1 lira dahi borçlanamadığını dile getiren Başkan Seçer, "Nedenini söyleyeyim. Borçlanma öyle boyacı küpü değil; batır çıkar. Siz esnaf adamlarsınız, bilmeniz lazım. Dönem kötü. Parayı alacaksan sana faizi bindiriyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Pazarlık ediyorsun, zaman yitiriyorsun, alternatifler arıyorsun. Şimdi biz Metro ihalesine çıktık. Ben aslında finansman buldum ama semeri ile seksene patlıyor. Ben o parayı alamam ki. Bir kere önce kendime hesap veremem. Şu kadar libor altı faizle ben o parayı almam. Onun için şimdi tahvil satışı için sizden yetki alacağım. 900 milyon lira getireceğim. Daha mütevazi, daha hesaplı finansman maliyeti yakalamaya çalışıyorum. Be gözünü sevdiğim. Bu ay verme, geçen ay verme, Ağustos'ta verme; sen bana vereceksin Eylül, Ekim'de ise siyaseten bunu yapma. Ne beni kandırın, ne halkı kandırın. Yani bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Ama maalesef bunu yapmayın. Bana demeyin: 'Bunu anlatamıyorsunuz proje bazında. ' Bunu dediğiniz noktada günah işliyoruz yani. Yahu yapıyoruz, daha ne yapalım? " dedi.

Başkan Seçer, 30 noktada çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gelir bütçemiz belli, zorunlu ödemelerimiz belli, geriden gelen banka taksitlerimiz belli, personel gideri belli. Yani bütçe açık verdiği zaman o ay, can simidim ne? Kredidir. Esnafın can simidi, bir sanayicinin can simidi nedir? İhtiyaç duyduğun noktada makul finansman maliyetleri ile borçlanmaktır. Belediyenin de öyledir. Toroslar Belediyesi gayrimenkul sattı, Silifke Belediyesi gayrimenkul sattı, Yenişehir Belediyesi borçlanma yetkisi aldı, öbür belediye gelir yarattı, borçlanma yaptı ya da gayrimenkul sattı. Yani ilçe belediyeleri bunları yaparken gayet normal de Büyükşehir böyle bir talepte bulunduğu zaman niçin anormal geliyor? Ben anlamakta zorlanıyorum. Yıllardır bunu cebelleşiyoruz. Bu yanlış bir şey. Bunu verirler vermezler, yüce Meclis'in takdiri. Ama size komisyon başkanı sıfatıyla şu soruyu yönelttim: Sayın Başkan böyle bir karar ve burada da sizin üyesi olduğunuz Cumhur İttifakı'nın ret oyu var. Diğer üye arkadaşlarımın bu karara şerhi var. Neden böyle bir karar verdiniz? Yani nerede bir sıkıntı, bir yanlış gördünüz? Yani biz borçlanma istiyoruz da belediyemizi gereksiz yere bir borç altına, bir faiz yükü altına mı sokacağımızı düşündünüz? Böyle bir değerlendirmeniz varsa onu aydınlatalım diye bu soruyu sordum. Ama ben de size bunu aktarıyorum, anlatıyorum. Defaatle aktardım. Bir daha aktarma ihtiyacı duydum. Tabi ki takdir yüce Meclis'in" diye konuştu.

"Ben bütçe denkliği için hakkım olan borçlanma talebimi yineliyorum"

Lamos Köprüsü'nün bitirilmeyi beklediğini sözlerine ekleyen Seçer, "10 milyon lira maliyeti var. Ben her bölgeye hizmet yapıyorum Fahrettin Bey. Ben o Lamos'a o köprüyü yapsam ne olurdu, yapmasam ne olurdu? Ama üreticinin ihtiyacı var diye Lamos'a ben o köprüyü yapıyorum. Şimdi yapmasam kim bana ne diyebilir? Ben Mergin'i Erdemli'ye yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Şu kadar milyon lira yaptım bitirdim. Bunların parasını kim ödeyecek? Bu belediye ödeyecek. Peki hesapsız, kitapsız bir iş mi yapıyoruz? Yahu bunlar kayıtlarda var. Ben ekstra 265 milyon lira bütçe denkliği üzerinde bir borcu istiyorum. 900 milyon lira raylı sistem için bir proje kredisi, onu proje olarak getiriyorum. Siz getiriyorsunuz yanlış bir kavram kullanıyorsunuz. Yahu ben bütçe denkliği için hakkım olan borçlanma talebimi yineliyorum. Bunun yetkisini istiyorum. Proje talebim 900 milyon lira onu getireceğim. Onu ayrı getireceğim yani. Dolayısıyla bana 'kendinizi bize ifade edemiyorsunuz' dediğiniz noktada beni üzersiniz ve bana da haksızlık yapmış olursunuz" dedi.

Meclis üyelerinin bazı konuşmalarda uygunsuz üslup kullanıldığına dair eleştirileri üzerine Başkan Seçer, "Dört duvar arasında yaptığımız tartışmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bırakın televizyondan insanlar izlesin. Siyaset bir gösteri sanatı, bir retoriktir. Niye grup toplantıları yapıyoruz? Partilerimizin, partimin Genel Başkanı çıkıyor saatlerce orada taraftarlarını konsolide edici retorik yapıyor? Kişiliğimize, izzeti nefsimize, onurumuza yönelik herhangi bir söze ben zaten burada müsaade etmem" dedi.

Cumhur İttifakı'na mensup bir Meclis üyesinin 'borçlanma kalemi koyup koymamak sizin elinizde' söylemi üzerine Başkan Seçer, "Bir düzeltme yapmam lazım. Tabii ki bütçeyi idareler yapar ama Meclis kabul eder. Zaten parlamentonun oluşması, halkın bütçe hakkının parlamentoya devretmesi ile başlar. Magna Carta ile başlar. Krala der ki; 'kardeşim bütçeyi halk adına senin meclisin yapacak. Yani parlamenter sistemin zaten özü, ruhu bu. Şimdi idare hazırlar, der ki kardeşim ben bunu alacağım, bunu satacağım, bunu yapacağım, bu yatırımları yapacağım, siz de bunu kabul ettiniz. Efendim 'bütçeye borçlanma kalemi koymamak sizin elinizde'. O zaman bütçe denkliği nasıl olacak? Bütçe denkliği olmasa ben bunu Meclis'e nasıl sunacağım? Burada teknik bir eksiklik var" diye konuştu.

Başkan Seçer, Cumhur İttifakı'na mensup bir Meclis üyesinin Fen İşleri bütçesinden 50 milyon lira Ulaşım Dairesi'ne aktarıldığı değerlendirmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Yani sanki biz daha önce yanlış bir iş yapmışız, tırnak içinde iş bilmiyoruz da şimdi böyle bir yanlışı yanlışla düzeltme peşindeyiz. Böyle bir şey yok. Biz '56 adet 9 metrelik araç alacağız' dedik. Bunu niye ortaya çıkarttık. Baktık ki yaptığımız çalışmalarda elimizdeki araçlar hurdaya çıkmış, maliyetine bakıyorsun, sağladığı faydaya bakıyorsun astarı yüzünden pahalı. Bu yıl ortaya çıkan bir ihtiyaçtır. Bunun da tamamını Tarsus'a vereceğiz. Oradaki bütün otobüsleri çekeceğiz. Köy mesafeleri uzak, çok eski model, çok akaryakıt kullanan otobüsler var. Gerçekten günah, gerçekten çok büyük yazık. Baktık, hesap yaptık. Bunların yenisini alsak eskilerin tamirat parası, aşırı akaryakıt kullanımı zaten bunları kompanse ediyor. Fen İşleri'nden niye aktardık? Biz Bozyazı ve Anamur Hallerini yapmak istiyoruz ama tahsisleri gelmedi bir türlü. Bunu işleme alamadık, bu imalatları başlatamadık. Bu da size defaatle burada söylediğimiz, sizlerden katkı, talep ettiğimiz, şikayet ettiğimiz bir konu. O ödenek gerçekleşmeyecek ayan beyan görünüyor. Biz bunu alalım otobüs alımında kullanalım diye bu tarafa aktarıyoruz. Buraya resen taşımamın nedeni; yasal süresi var, yasal süresi dolmadı. Bu teknik karmaşayı ortadan kaldırma adına bunu Ağustos ayına bıraktık. Yani bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bir an önce bu aktarımın yapılmasını biz sizden talep ediyoruz ve bunu otobüs alımında kullanacağız. İhaleyi de bu yüzden bekletiyoruz şu anda. Yani Plan Bütçe'nin buna cevaz vermemesi, bizim de olaya inadına gidip yani ben bunu getirebilirim ama ben sonuç almak istiyorum. "

Yönetim olarak her şeyin farkında olduklarını vurgulayan Seçer, "Buraya gelmeden gruplar toplanıyor, karar alıyor ve burada oyunuzun rengi olduğunun farkındayız. Yani çok özür dileyerek bunu söylemek zorundayım, biz de aptal değiliz, biz de ahmak değiliz ama neyin ne olduğunu halkın bilmesi açısından arkadaşlarım bu kadar ter döküyor. Yoksa emin olun bu oylamanın sonucunu biliyoruz, ne yazık ki biliyoruz. Keşke bunu bilmiyor olsaydık. Ben hep detaylı anlatıyorum. Sizler aslında gerçekten beni kalbinizle dinleseniz ikna olursunuz ama doğaldır sizin de gerekçeleriniz hazır. 'Ne yapalım siyaset yapıyoruz. Grup kararı aldık. O şekilde geldik' cevaplarıyla kendinizi kurtarıyorsunuz. Kusura bakmayın, burada bu cümleleri sarf etmek istemezdim ama siyasetin realitesi mi diyelim ya da arzu etmediğimiz bir durum mu diyelim, bu gerçek böyle" dedi.

"Borçlanma yetki talebimiz maalesef reddedilmiştir, buna bir Başkan olarak üzüldüm"

Meclis'te, borçlanma talebinin reddedilmesiyle ilgili komisyon raporu Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin oylarıyla kabul edildi. Bunun üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, "Tabi buna Başkan olarak üzüldüm. Esnafın da üzülmesi lazım. Belediyeme mal ve hizmet satan esnafın da üzülmesi lazım. Çok daha seri ödemeler yapma imkanımız vardı ama belki biraz sıkışacağız. Biraz onların affına sığınacağız. Onlar biraz bizden anlayışla paralarını sürelerini biraz gecikerek alacaklar ama bu tekeri, bu çarkı döndüreceğiz. Mersin halkı merak etmesin. Her şeye rağmen biz yine Sayın Topkara'nın memleketinin ihtiyacı olan Lamos Köprüsü'nü de yapacağız. Sayın Tat'ın ilçesinin ihtiyacı olan mesire alanındaki köprüyü de katlı kavşağı da yapacağız. Anamur'daki iskele yolunu da yapacağız. Gülnar'daki, Mut'taki grup yollarının asfaltlamasını da yapacağız. Bozyazı'yı, Aydıncık'ı Silifke'yi, Erdemli'yi, Çamlıyayla'yı da her anlamda ihya etmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Ben takdiri yüce Mersin halkına bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Çok kısa süre içerisinde çalışmaları bitireceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak'ın, Akdeniz ilçesinin imar planlarının hızlandırılması ile ilgili talebine yönelik de açıklamalar yapan Başkan Seçer, "Akdeniz bölgesinin ikinci etap 1/5000'lik nazım imar planı ile ilgili biz aylardır hatta yıldır, yıllardır siz de biliyorsunuz bakanlıktan tarım görüşü bekleniyordu. Görüş 4-5 ay önce geldi ve o günden bugüne biz çalışmaları sürdürüyoruz. Bunu bir başımıza yapmıyoruz bunu Akdeniz Belediyesi ile; Başkanlar da yapmıyor; teknik ekip oturuyor bu çalışmaları yapıyor. Bunu sadece Akdeniz'de yürütmedik. Toroslar'la da, Mezitli ile, Yenişehir ilçemizle de ki en fazla zaman ayırdığımız ilçelerimizden bir tanesi. İdaremizden kaynaklı bir gecikme hele hele kasıtlı bir gecikme olması mümkün değil ancak bu demek değildir ki daha hızlı yapılmayabilir. Tabii ki biz azami gayreti, özeni, dikkati gösterelim ve bir an önce bu kentin planlarını bitirelim. Bu hepimizin menfaati ve halkın menfaati icabı olacak. Yalnız Sayın Gültak beyanatlarınıza bakıyorum. Sanki bütün kötülüklerin anası Büyükşehir de burada bakanlıktan bu gecikmedi, burada başka kurumların görüşü alınmadı, yıllardır bizimle cebelleşiyormuşsunuz gibi. Oysa ki biz farklı kurumlardan bir an önce çıkması için uğraşıyoruz ama biz de çok kısa süre içerisinde çalışmaları bitireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" ifadelerine yer verdi.

"Bu gayrimenkulleri farklı enstrümanlar olarak kullanabiliriz"

Toplantıda, Erdemli ilçesi Kargıpınarı ve Tömük Mahallerinde, Büyükşehir'e ait olan taşınmazların sermaye artışına karşılık olmak üzere Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek. Ürt. Özel. Güv. Hizm. San. Tic. A. Ş. 'ye sermaye olarak konulması ve devredilmesi ile bu hususlarda Belediye Encümenine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yetki verilmesi konusundaki madde de görüşüldü. Maddenin Eylül 2020'den bu yana Meclis komisyonunda beklediğini ifade eden Başkan Seçer, süresi dolduğu için resen getirdiğini belirtti. Meclis üyelerinin maddeyle ilgili itirazı ve yeterli bilgi olmadığı yönündeki iddiaları üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bir şirket sermayeyi niye artırır? ya da sermaye artırımı yapmanın belirli yolları vardır. Bir nakdi sermaye koyar ya da gayri nakdi sermaye koyar. Şirket daha büyük montanlı işler yapıyordur, hacmi büyüyordur, sermaye miktarı yetersiz kalmıştır onu artırmak ister. Paranız varsa dersiniz ki; 'ben şirket sermayemi 5 milyon-10 milyon artırıyorum' dersiniz. Sermayeniz yoksa bunun karşısında bir taşınmazınızı sermaye artırımına konu edersiniz. Şimdi Sayın Topkara; 'Biz bu taşınmazları sermaye artırımına şartlı olarak konu edebiliriz' diyor. Bunu satacak mısınız, ipotek mi vereceksiniz? Şimdi böyle olduğu noktada bizim bu sermaye artırımına taşınmazlarımızı konu etmenin bir anlamı kalmaz. Günün koşullarına, şartlarına uygun olarak biz bu gayrimenkulleri farklı enstrümanlar olarak kullanabiliriz. İpotek veririz, satabiliriz, nakde çeviririz. Burada herhangi bir gelir getirici çalışma yapabiliriz, yapabiliriz de yapabiliriz. "

"Biz hikaye yazmıyoruz. Her türlü olasılık var"

Meclis Üyesi Mehmet Topkara'nın söz konusu iki mahalledeki taşınmazların İmar A. Ş. 'ye sermaye olarak konulmasıyla ilgili olarak kurduğu "Hikayeyi düzgün yazalım" sözlerine yanıt veren Seçer, "Hani dedi ya 'bir hikaye yani doğru bir hikaye yazın'. Biz hikaye yazmıyoruz. Neyin hikayesini yazacağız? Her türlü olasılık var. Biz İmar A. Ş. üzerinden iştigal konularımızın sayısını artırdık. Farklı alanlarda belediyemize çalışma yapmak istiyoruz, hizmet sunmak istiyoruz. Araç kiralıyoruz, bunu İmar A. Ş. üzerinden mümkünse yapıyoruz. ya da farklı mal ve hizmet alımları yapıyoruz, bunu mümkünse İmar A. Ş. üzerinden yapıyoruz. Daha pratik oluyor ve belediyemiz daha karlı işler yapıyor. Bunu da bunun için yaptığımızı söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi. İlgi madde konuşmaların ardından oy çokluğu ile reddedildi.

Yayın Tarihi: 13. 7. 2021 20: 00: 13