Son Dakika Haberleri: Borçlanma tek elden yapılacak
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Borçlanma tek elden yapılacak

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu ve daha önce farklı genel müdürlüklerde bulunan iç ve dış borçlanma, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkiler de yeni kurulan bu birimde birleştirildi.

Borçlanma tek elden yapılacak, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu ve daha önce farklı genel müdürlüklerde bulunan iç ve dış borçlanma, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkiler de yeni kurulan bu birimde birleştirildi.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10 
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