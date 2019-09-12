Borçlanma tek elden yapılacak
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu ve daha önce farklı genel müdürlüklerde bulunan iç ve dış borçlanma, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkiler de yeni kurulan bu birimde birleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu ve daha önce farklı genel müdürlüklerde bulunan iç ve dış borçlanma, yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla olan ilişkiler de yeni kurulan bu birimde birleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:10
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