Üye Girişi
Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması - Son Dakika

Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması

15.09.2021 17:39
Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması, System.String[]

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Kahraman yaptığı açıklamada, 7326 sayılı yapılandırma kanunundan 30 Eylül'e kadar yararlanılabileceğini hatırlatarak, yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi bilgilerin kurumdan öğrenilebileceğini söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Kahraman yaptığı açıklamada, 7326 sayılı yapılandırma kanunundan 30 Eylül'e kadar yararlanılabileceğini hatırlatarak, yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi bilgilerin kurumdan öğrenilebileceğini söyledi.

SGK Malatya Müdür Vekili Mehmet Kahraman, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bilgi verdi. Yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi konularda bilgiler veren Kahraman, SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, yapılandırmaya başvuracak vatandaşların son günü beklemeden başvurmalarını yapmalarını istedi. 7326 sayıl kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılması işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan ve kapsama giren borçları sıralayan Kahraman, "2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, fiil tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510 sayılı kanunun Ek-5 ve Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48'nci madde kapsamında taksitlendirilen borçları yapılandırılmaktadır. 30 Nisan 2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçları 01.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yapılandırılmaktadır" dedi.

GSS prim borçlarının da başvuru şartı aranmaksızın otomatik yapılandırma işlemine tabi tutulduğunu vurgulayan Kahraman, "2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları aslının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bugüne kadar Gelir Testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Gelir testine başvuranların, Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçlarının tümü silinecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılandırılan borçların ödeme yollarından da bahseden Kahraman, "Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6, 9, 12, 18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir" ifadelerine yer verdi.

Yapılandırma işlemlerinin başvuru yerleri ve başvuru sürelerine ilişkin de hatırlatıcı açıklamalarda bulunan Kahraman, "30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. İşverenler, prim ve ilgili borçları için e-sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM'ye, primlerini kendi ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM'ye, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM'ye, Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapılabilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için ise dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye 30 Eylül 021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Borçları yapılandırmanın avantajlarından da söz eden Kahraman, "Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise yüzde 50'si silinmektedir. Yapılandırma da ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir "dedi.

Başvuru yapılan yapılandırma işleminin bozulmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da açıklamalarda bulunan Kahraman, "Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2 den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir" diye konuştu.

Yapılandırmanın bir fırsat olduğunu, yapılandırma başvurusunda bulunacak borçluların kuruma gelmeden de internet üzerinden, e-devlet veya e-SGK aracılığı ile başvuru yapmalarının çok isabetli olacağını da kaydeden Kahraman, 2 ayda bir yapılacak ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. - MALATYA

Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mehmet Kahraman, Sigorta, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:46 "Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular 17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi 17:28 Taliban, yakın zamanda ülkede düzenli ordu kuracağını bildirdi
Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 16:59 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı 16:55 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi 16:18 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı 15:54 Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:45 "Pucca" lakaplı Selen Işıl hakkında 1 yıla kadar hapis istemi
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:13 Bu fotoğraf yürek yaktı! Süt kamyonun altına giren kızı fark etmeyen şoför aracı hareket ettirmiş
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
16:46 Son Dakika! Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi
16:44 Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusunu cevapladı: Bu yaştan sonra zor
16:26 Dortmund Başkanı Hans Watzke endişeli konuştu: İstanbul'da olmak güzel ama Beşiktaş'la oynamak değil
Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı         
17:52
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu         
17:32
Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor         
17:13
Kremlin Sözcüsü Peskov, karantinada bulunan Putin'in sağlık durumunu açıkladı: Kendisini iyi hissediyor Kremlin Sözcüsü Peskov, karantinada bulunan Putin'in sağlık durumunu açıkladı: Kendisini iyi hissediyor         
17:02
Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı Antalya'da korkutan olay! İntihar girişiminde bulunan gencin hayatını çay bardağı kurtardı         
16:58
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Mesut Özil, Amerika'dan aldığı teklifler hakkında konuştu         
16:00
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Son Dakika: Son Dakika: "Dijital Türk Lirası" için ilk adım geldi! Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK işbirliği platformu oluşturdu         
14:35
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde         
13:23
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 17:56:06. #1.12#
SON DAKİKA: Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement