Borçları yapılandırma için 30 Eylül hatırlatması

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdür Vekili Mehmet Kahraman yaptığı açıklamada, 7326 sayılı yapılandırma kanunundan 30 Eylül'e kadar yararlanılabileceğini hatırlatarak, yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi bilgilerin kurumdan öğrenilebileceğini söyledi.

SGK Malatya Müdür Vekili Mehmet Kahraman, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bilgi verdi. Yapılandırma kapsamına giren borçlar, başvuru süresi ve ödeme usulleri gibi konularda bilgiler veren Kahraman, SGK borçlarının yeniden yapılandırılma işlemlerinin 30 Eylül 2021 tarihinde sona ereceğini hatırlatarak, yapılandırmaya başvuracak vatandaşların son günü beklemeden başvurmalarını yapmalarını istedi. 7326 sayıl kanun ile SGK borçlarının yeniden yapılandırılması işlemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan ve kapsama giren borçları sıralayan Kahraman, "2021 Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, fiil tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesi olan idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu borçları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan borçları, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan borçları, isteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510 sayılı kanunun Ek-5 ve Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, 6183/48'nci madde kapsamında taksitlendirilen borçları yapılandırılmaktadır. 30 Nisan 2021 ve öncesinde tamamlanmış ve fark prim borçları 01.11.2021 tarihine kadar tebliğ edilmiş olan özel bina inşaat ve ihale konusu işlere ilişkin fark prim borçları da yapılandırılmaktadır" dedi.

GSS prim borçlarının da başvuru şartı aranmaksızın otomatik yapılandırma işlemine tabi tutulduğunu vurgulayan Kahraman, "2021 Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası prim borçları aslının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tahsilinden vazgeçilecektir. Bugüne kadar Gelir Testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarının ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları gerekmektedir. Gelir testine başvuranların, Hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin 1/3'ü altında olduğunun tespit edilmesi halinde GSS borçlarının tümü silinecektir" ifadelerini kullandı.

Yapılandırılan borçların ödeme yollarından da bahseden Kahraman, "Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksitinin en son 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi takip eden ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Müracaattaki taleplerine göre yapılandırma borçları 6, 9, 12, 18 taksitle 2 ayda bir olmak üzere ödenebilecektir" ifadelerine yer verdi.

Yapılandırma işlemlerinin başvuru yerleri ve başvuru sürelerine ilişkin de hatırlatıcı açıklamalarda bulunan Kahraman, "30 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir. İşverenler, prim ve ilgili borçları için e-sigorta kanalıyla, elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM'ye, primlerini kendi ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM'ye, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM'ye, Kamu İdarelerinin (4/c) borçluları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na, kamu idarelerinin idari para cezaları için ise e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye başvuru yapılabilecektir. BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için ise dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye 30 Eylül 021 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir" şeklinde konuştu.

Borçları yapılandırmanın avantajlarından da söz eden Kahraman, "Borçların gecikme zammı ve gecikme cezası silinmekte. Yİ-ÜFE'ye göre güncellenen borcun peşin ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödenmesi halinde ise yüzde 50'si silinmektedir. Yapılandırma da ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilmektedir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşviklerinden yararlanılmaktadır. Borcu yapılandıranların, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borcunun olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir "dedi.

Başvuru yapılan yapılandırma işleminin bozulmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da açıklamalarda bulunan Kahraman, "Yapılandırmanın devamı için ilk 2 taksitin süresinde ödenmesi zorunludur. İlk 2 taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılı içerisinde en fazla 2 taksit ödemesinin aksatılabileceği, 2 den fazla taksit ödemesinin aksatılması veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir" diye konuştu.

Yapılandırmanın bir fırsat olduğunu, yapılandırma başvurusunda bulunacak borçluların kuruma gelmeden de internet üzerinden, e-devlet veya e-SGK aracılığı ile başvuru yapmalarının çok isabetli olacağını da kaydeden Kahraman, 2 ayda bir yapılacak ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini söyledi. - MALATYA