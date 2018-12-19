Son Dakika Haberleri: Borçları Yüzünden 7 Katlı Binaya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu

Borçları Yüzünden 7 Katlı Binaya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu

3 saat önce

Borçları yüzünden 7 katlı binaya çıkıp intihar girişiminde bulunduZONGULDAK - Zonguldak'ta alkollü olduğu öğrenilen bir kişi intihar etmek için 7 katlı binanın çatısına çıktı.

Borçları yüzünden 7 katlı binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta alkollü olduğu öğrenilen bir kişi intihar etmek için 7 katlı binanın çatısına çıktı.
Olay, Mithatpaşa Mahallesi, Gazipaşa Caddesi üzerindeki 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 yaşındaki H.G. intihar etmek istediğini belirterek, cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar etmek isteyen H.G.'yi gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. H.G.'nin bulunduğu binaya çıkan polis ekipleri 15 dakika süren çabanın ardından vatandaşı ikna etti.
Olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık ekipleri tarafından H.G. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin borçları olduğu ve bu yüzden intihar etmek istediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Teknik Direktör Yılmaz Vural Evine Giren Hırsıza Seslendi: Başımıza Ne İşler Açtın Esrarengiz Olayı Kafadaki Bu Mermi Çözecek

Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evin Duvarında Çukur Dizisinin Sembolü Görüldü Evde Yaptığı Sahte İçki, Talihsiz Vatandaşın Sonu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:02:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçları Yüzünden 7 Katlı Binaya Çıkıp İntihar Girişiminde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]