Son Dakika Haberleri: Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik
Son Dakika Ekonomi Haber

Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik

1 saat önce

"Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde" değişikliğe giden BDDK, finansal yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılabileceğini bildirdi.

Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik, System.String[]

"Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde" değişikliğe giden BDDK, finansal yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılabileceğini bildirdi. Öte yandan alacaklı kuruluşlar tanımına yeni ilaveler yapıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın şirketi icralık oldu Kamil Koç firmasının Flixmobility GmbH'ye devri onaylandı Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]