Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde değişiklik
1 saat önce
"Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde" değişikliğe giden BDDK, finansal yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılabileceğini bildirdi.
"Borçların yapılandırılması yönetmeliğinde" değişikliğe giden BDDK, finansal yapılandırmanın borçlunun makul bir süre içinde borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanabilmesi amacıyla yapılabileceğini bildirdi. Öte yandan alacaklı kuruluşlar tanımına yeni ilaveler yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:00
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