Son Dakika Haberleri: Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihar girişiminde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihar girişiminde bulundu

1 saat önce

Kütahya'da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihar girişiminde bulundu, System.String[]
Kütahya'da borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs, inşaat halindeki 7 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, borçlarını ödeyemediği için bunalıma giren ve son olarak ev kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından evden çıkartılan İ.D. (24) Atatürk Bulvarı üzerinde inşaatı devam eden bir binanın 8'inci katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri şişme yastık açarak tedbir aldı. İ.D.'nin yanına gelen psikolog ve polisler şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik bir çabanın sonucunda intihardan vazgeçirilen şahıs ekipler tarafından çekilerek kurtarıldı. İ.D. Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak gözlem altına alındı.

Öte yandan intihar girişiminde bulunan bulunan şahsı gören vatandaşların cep telefonları ile canlı yayın yapması dikkatlerden kaçmadı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:23 Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı, Kütahya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kamboçya'da 7 katlı bina çöktü: 7 ölü, 21 yaralı Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 23:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçlarından dolayı bunalıma giren şahıs intihar girişiminde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]