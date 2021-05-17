Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler - Son Dakika

Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler

17.05.2021 16:09

Tam kapanmanın ardından açılan iş yerlerine taksit ve fatura ödemeleri yapmak isteyen vatandaşların, işlek caddelerde sosyal mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Borçların ertelenmemesine tepki gösteren vatandaşlar, "Bu hastalık nasıl bitecek? Yine birbirimize bulaştırdık" diyerek sitem etti.

Yurt genelinde tam kapanmayla birlikte uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. Günler sonra dışarı çıkan vatandaşlar Eskişehir'in işlek caddelerinde yaya yoğunluğu oluşturdu, tam kapanma sürecinin bittiği ilk günde Eskişehir'in birçok yerinde uzun kuyruklar gözlemlendi.

Koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirler doğrultusunda sosyal mesafesiz kuyruklar 17 gün sonra kentin birçok yerinde yeniden görüldü. Günlük koronavirüs tablosuna göre işe yaranan tam kapanmadan sonra bugün yeniden görülen sosyal mesafesiz kuyruklar, duyarlı vatandaşları da tedirgin etti. Oluşan kuyrukların çoğu bankalar ve ATM önünde görülürken, İletişim ve Eskart Başvuru Merkezi önünde oluşan kuyruk ise saatlerce bitmek bilmedi. Uzun süredir beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar ise kaldırımda oturdular.

Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

"PARAMIZLA REZİL OLUYORUZ"

Birçok taksitli satış yapan işyerinin, telekomünikasyon firması bayilerinin, fatura ödeme yerleri ile bankaların önünde uzun kuyruklar oluşurken, pek de korunamayan sosyal mesafe yetersizliği ise tedirginlik yaşattı. Ev ürünleri satan firmanın önündeki uzun kuyrukta bekleyen vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

Dural Kurt "Yarım saattir bekliyoruz. Ödemeler geciktiği için sürekli mesaj atıyorlar" ifadelerini kullanırken, Cemal Bezmez ise "15-20 dakikadır bekliyoruz. Borç ödeyeceğiz. Paramızla rezil oluyoruz. Şu kuyruğa bir bakın. Bu kadar da olmaz. Getirip nakit ödeyeceksiniz diyorlar" dedi.

Aynı sırada bekleyen ve daha 1 hafta önce koronavirüsü yenen Önder Öztürk ise "Bu iyi mi yani? Aynı hastalığa gene yakalanacağız. Ben daha 1 hafta önce iyileştim. Şimdi mecbur taksit yatırmaya geldim. Mecbur yatıracağız. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

"BU HASTALIK NASIL BİTECEK?"

Ödeme tarihlerinin ileri bir zamana ertelenmeyişinden şikayetçi olan Bedri Öztürk ise "Yarım saattir bekliyoruz. Evdeyken ödeyemedik. Ödemeleri de uzatmıyorlar. 1 ay uzatsalar ne olacak ki. Sanki batacaklar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Telekomünikasyon firmalarının bayilerinde de kuyruklar uzadı. Az personelin hizmet vermesinden dolayı kapıda kuyruğun uzadığını belirten Muzaffer Ulus, "Bir saattir bekliyoruz. Telefon ve internet faturası yatıracağız. Böyle olur mu? İçerde 1 kişi işlem yapıyor. Daha fazla çalışan koysunlar. Paramızı zorla vermek için bekliyoruz" dedi.

Kuyruklarda sosyal mesafenin korunamadığını belirten Nurten Ekşi ise "1 saattir bekliyoruz. Vezne sayısını 2'ye çıkartsalar ne olacak sanki. Yaşlılar var. Zorluk çekiyoruz. Paramızla rezil oluyoruz. Sosyal mesafe hiç yok. Biraz önce de başka bir sıradan çıktım. Orada da herkes iç içeydi. Bu hastalık nasıl bitecek? Yine birbirimize bulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Yasağın kalktığı ilk günde yine aynı görüntüler! Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler
Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler
Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler
Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler
Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler
Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler

Telekomünikasyon, Koronavirüs, Eskişehir, ATM, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borçlarını ödemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu! Yasağın kalktığı ilk günde yine benzer görüntüler - Son Dakika Ekonomi


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