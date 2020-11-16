Borçlarını tehditle istediler, cezayı yediler - Son Dakika

Kayseri'de alacaklısından borçlarını tehdit ederek isteyen iki kişiye 5'er ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de taşeron bir inşaat firmasında çalışan H.A. ve V.A., alacağı olduğu iddia ettikleri M.T.'yi telefonla arayarak tehdit edip paralarını istedi. M.T.'nin şikayeti üzerine haklarında 'Alacaklarını tahsil amaçlı yağma' suçundan dava açılan H.A. ve V.A., bugün hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduklarını söyleyen H.A. ve V.A., beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda H.A. ve V.A.'ya 'Alacaklarını tahsil amaçlı yağma' suçundan 5'er ay hapis cezası verdi. Ayrıca, şahısların aldıkları ceza 5 yıl ertelendi. - KAYSERİ