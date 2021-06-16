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Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor - Son Dakika

Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor

16.06.2021 10:12

Yapılandırma kanunu milyonlarca kişiye dokunacak. Düzenlemeyle birlikte prim borcu sebebiyle emeklilik hayaline kavuşamayanlar için de önemli bir fırsat doğmuş oldu. Kanun ile emeklilik yolu açılan Bağ-Kur borçlularının, primini yapılandırıp ekim ayında erken emekli olabilecekleri öğrenildi.

Borç yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da açtı. Sigorta süresini durdurulanlar ve Bağ-Kur borçluları e-Devlet üzerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek. Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik ilk müdürlükleri ya da merkezlerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihleri arasında başvuracak.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak durdurulan sigortalılık süreleri için ödenecek prim tutarının hesaplatılması gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERİLEBİLİR

Daha önce durdurulan hizmet sürelerini canlandıranlar içinde emeklilik bekleyenler dilekçe verip emekli olabilecek. Kamu bankaları da yapılandırmadan yararlanıp emekli olacaklara kredi desteği konusunda bir dizi kolaylık sağlıyor. Vefat eden sigortalının hak sahipleri de başvuruda bulunarak ölüm aylığı alabiliyor.

Sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi durumunda durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı sigortalılık süresi olarak değerlendirilebilecek. Bunun için talep tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanan borcun tamamının 3 ay içinde ödenmesi gerek.

Sabah'ta yer alan habere göre, sigortalılık süresini canlandıranlar mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl 41.14 lira yatırılacak. Yapılandırma avantajından yararlanmayanlar daha sonra yüksek prim ödemek durumunda kalacak.

SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEKLER

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması durumunda sağlık hizmeti, hastaneye gittiğinde provizyon alabilecek.

EK ÜCRET YOK

Ayrıca 30 Nisan'dan sonraki döneme ait 60 günden fazla prim borcu olanlarla bakmakla yükümlü oldukları kişiler 23 Ocak tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanmaya devam edebilecek. Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılar yapılandırma başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden, adreslerine tebliğ edilen ödeme planlarından, bankalardan ve müracaatları halinde sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkezlerinden öğrenilecek.

KREDİ KARTIYLA ÖDEME

Yapılandırılan borçlar kredi kartıyla ödenebilir. Kredi kartı kullanılması katsayı uygulanmasını engellemiyor. Borçlarını son taksit de dâhil ödeyenler hacizlerin tamamını kaldırıp teminatları geri alabilir.

Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor

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Son Dakika Ekonomi Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor - Son Dakika Ekonomi


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