Borçlu tarımsal sulama aboneleri için yasal süreç uygulanıyor

Ülke genelinde elektriğe dayalı tarımsal sulamanın yaklaşık yarısının yapıldığı Dicle Elektrik'e bağlı bölgede borcu bulunan tarımsal sulama aboneleri için yasal süreç uygulanıyor.



Dicle Elektrik, tarımsal sulama abonelerinin sıkıntı yaşamamaları için birikmiş olan elektrik borçlarını ödemeleri konusunda çağrılar yaparak, borçlu çiftçilere tebligat göndermeye başladı. Buna rağmen borcunu ödemeyen çiftçiler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alınmasına İlişkin Tebliği' uygulanıyor. Söz konusu tebliğde, "Bu tebliğin amacı, devlet tarafından yapılacak tarımsal destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması ve borç bilgisinin tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya bildirilmesi halinde; banka tarafından borç tutarının destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarılması ile kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir" deniliyor.



Aynı mevzuat kapsamında 'tarımsal destekleme' tanımının içerisine 'doğrudan gelir desteği', 'fark ödemesi', 'telafi edici ödemeler' ve 'kırsal kalkınma destekleri'nin de girdiği belirtildi. Dicle Elektrik, söz konusu tebliğ uyarınca sadece Diyarbakır'da borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin listesini belli zamanlarda ilgili bankaya iletmeye devam ediyor. Yapılan tarımsal desteklemelerden hangilerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda enerji şirketinin herhangi bir tasarrufu bulunmazken, Diyarbakır'da borçlu tarımsal sulama abone sayısının yaklaşık 150 olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR