Son Dakika Haberleri: Borçlusuna Minibüsle Çarpıp Kaçtı

Borçlusuna Minibüsle Çarpıp Kaçtı

13 dakika önce

Bursa'da oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı şahıs yaralandı.

Borçlusuna Minibüsle Çarpıp Kaçtı, System.String[]
Bursa'da oğlu ile birlikte yürürken minibüsün çarptığı şahıs yaralandı. Yaralı şahsın kazadan sonra kaçan minibüs şoförüne 800 TL borçlu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğlu ile yol kenarında yürüyen Hasan İ.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 16 MN 004 plakalı minibüs çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen baba yaralanırken, oğlu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından H.İ., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin incelemelerinde minibüsün kazayla çarpmadığı tespit edildi. Minibüs sürücüsünü tespit eden ekipler, H.İ.'nin sürücüye 800 lira borcu olduğunu ve sürücünün minibüsle kasten çarptığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaralanan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da Kağıt Toplayıcısı Çöp Konteynerına Atılmış Ölü Bebek Buldu Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü

Konya Bankamatiğe Kopyalama Cihazı Yerleştiren Şüpheli, Suçüstü Yakalandı Kütahya'da Fuhuş Operasyonu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçlusuna Minibüsle Çarpıp Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]