Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular (2) - Son Dakika

Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular (2)
6 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borcu olan R.T.'yi döven E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borcu olan R.T.'yi döven E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:28 Kaynak: DHA
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