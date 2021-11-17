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Borçsuz belediye Lüleburgaz! - Son Dakika

Borçsuz belediye Lüleburgaz!

17.11.2021 11:46
Borçsuz belediye Lüleburgaz!

Türkiye'nin nadir borçsuz belediyelerinden biri olan ve kasasında bulunan 40 milyon TL'yi bir sonraki yıla devreden Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 Yılı Mali Bütçesi meclis kararıyla onaylandı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 Yılı Mali Bütçesi'nin onaylandığı belediye meclis toplantısında konuşan Başkan Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi bütçedeki denkliği dışarıdan aldığı borçla, faiz giderleriyle sağlamıyor. Belediyemiz kasasındaki şu anda 50 milyon TL'nin üzerinde olan ve yılsonunda 40 milyon TL devredecek parayla sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'nin nadir borçsuz belediyelerinden biri olan ve kasasında bulunan 40 milyon TL'yi bir sonraki yıla devreden Lüleburgaz Belediyesi'nin 2022 Yılı Mali Bütçesi meclis kararıyla onaylandı. Alınan kararla birlikte Lüleburgaz Belediyesi'nin gelir-gider bütçesi 299 milyon 500 bin TL olarak onaylandı. Bütçedeki denklik ise dışarıdan borç ya da faiz giderleriyle değil, Lüleburgaz Belediyesi'nin kasasında bulunan 40 milyon TL ile sağlandı. Lüleburgaz Belediyesi gelir gider bütçesinin oylandığı meclis toplantısının sonucunda Türkiye'de yaşanan ekonomik buhrana rağmen borçsuz ve yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapabilen belediye özelliğini sürdürdü.

"Şeffaf ve hesap verebilir anlayışa devam edeceğiz"

Meclis toplantısının sonunda konuyla ilgili konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'ni yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla yapmaya devam eden, güçlü mali yapısından taviz vermeyen bir belediyecilik anlayışıyla yönetmeye devam edeceklerinin vurgusunu yaptı. Başkan Gerenli, "Meclis üyelerimize, LüleburgazBelediye Meclisi'ne bize gösterdikleri güven ve bütçemizi büyük bir ekseriyetle kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Emin olun ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla mali disiplinden ödün vermeyeceğiz. Şeffaf, hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bütün harcamalarımızı zaten gözünüz önünde yapıyor ve şeffaf bir şekilde gerek meclisimizle, gerek ihalelerimizle gerek belediyemizin sitesinde paylaşıyoruz" dedi.

"O paralar yatırımlarda, verdiğimiz desteklerde"

Kamuoyunda belli kesimlerce "550 milyon TL nerede?", "Lüleburgaz Belediyesi bütçesini denkleştirmek için devletten 36 milyon TL para alıyor" gibi asılsız iddiaların oluşturulduğunu kaydeden Başkan Gerenli, " Lüleburgaz Belediyesi ciddi anlamda mali disiplinle çalışan bir belediyedir. '550 milyon TL nerede?', 'Her yıl 36 milyon TL devletten para alarak bütçesini denkleştiriyor' gibi akılla, mantıkla açıklanamayacak birtakım söylemler duyuyorum. Bu 550 milyon TL nereden çıktı bilemiyorum ama herhalde ben göreve geldiğim süreden beri gelir ve gider bütçemizdir diye tahmin ediyorum. Sanırım onu konuşuyorlar. O paralar çalışanlarımızın cebinde, o paralar Lüleburgaz'ın yollarında, parklarında ve yapmış olduğumuz yatırımlardadır. Bunlarla birlikte yapmış olduğumuz sosyal desteklerle vatandaşımızın gerek cebinde gerekse hayatın bizzat içerisindedir" diye konuştu.

"Gün gelir yatırımlardan taviz veririz, bütçe dengesinden asla!"

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz dönemde son 10 ay içerisinde bütçe gelirlerinin yüzde 93.63'ünü , giderlerinin ise yüzde 80.35'ini tutturan bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Gerenli, "Yani israf da etmiyoruz. Gider gösterdiğimizde elimizden geldiğince sıkıyoruz. Çünkü ülkemiz çok ciddi bir ekonomik darboğazdan geçiyor. Ben göreve geldiğimde 4.20 TL olan dolar kuru şu anda 10.26 TL oldu. İsraf etmemeli, üretmeli, geleceğe düzgün şekilde bakabilmeyiz. Bu disiplin ve anlayışla devam ediyoruz. Gün gelir yatırımlarımızdan taviz verebiliriz ama asla Lüleburgaz Belediyesi'nin bütçe dengesinden taviz vermeyiz" dedi.

Bu şartlara rağmen bütçe yüzde 30 arttı!

Lüleburgaz Belediyesi'nin denk bütçeyle devam edeceğinin altını çizen Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin bu denkliği borç, faiz gideri veya krediyle değil kendi kasasında olan parayla sağladıklarını söyledi. Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin bütçesini yaşanan ekonomik bunalımlara rağmen artırdığını söyleyerek, "Bu yıl da bütçemizi yüzde 30 oranında artırdık. Bu mali şartlar içerisinde bütçesini yüzde 30 oranında artıran belediye hemen hemen hiç yoktur. Bunun yatırımla ilgili kısmını yüzde 27'de tutuyoruz ki bu sadece yatırıdır. Bu oran personel giderleri, performans faaliyet giderlerinin dışındadır" dedi.

"Vatandaşa hizmetten taviz vermeden, israf etmeden…"

Lüleburgaz Belediyesi'nin yatırımlarını yapmaya devam edeceğini ve ülke genelindeki ekonomik sıkıntılara rağmen bütçesinin yüzde 30 arttığını bir kez daha vurgulayan Başkan Gerenli, "Lüleburgaz'a yatırım yaptığımız konular olacak. Bu seneye kadar bu oranları yüzde 30'un üzerinde tutmuştuk. Bu sene de yüzde 27 civarında tutuyoruz. Bunu yaparken gelirlerimiz ve giderlerimizi dengeleyeceğiz. Yine giderlerimizi kısmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımıza hizmetten taviz vermeden kendi harcamalarımızda israf etmemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bütçe okumayı bilmeyenler bütçe yorumu yapmasın"

Lüleburgaz'da birtakım kişi ve çevrelerce "Belediye 36 milyon TL borç alıyor" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını tekrarlayan Başkan Gerenli, "Bu çok tuhaf bir şey. İktisatçıyım diyenlerin Lüleburgaz kamuoyunda yaydıkları çok tuhaf bir açıklama. '36 milyon TL' borç alıyor gibilerinden söyleniyordu. Lüleburgaz Belediyesi bu denkliği aldığı borçla, faiz gideriyle sağlamıyor. Kasasındaki şu anda 50 milyon TL'nin üzerinde olan ve yıl sonunda 40 milyon TL devredecek olan parayla sağlayacaktır. Bu konuda kamuoyunun ve Lüleburgaz halkının çok net bilgilenmesini istiyorum. Bütçe okumayı bilmeyen kişiler bütçe yorumu yapmasınlar. Yapacaklarsa da gerçek bilgileri önlerine alsınlar, bunlara baksınlar. Hep beraber bu kent için bir şeyler katmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Borçsuz belediye Lüleburgaz! - Son Dakika


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