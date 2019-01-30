Son Dakika Haberleri: Borçsuz Bir Eskişehirspor Hayali Kuruyoruz"

Borçsuz Bir Eskişehirspor Hayali Kuruyoruz"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübün icralık olduğu dosyaları kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz.

Borçsuz Bir Eskişehirspor Hayali Kuruyoruz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, kulübün icralık olduğu dosyaları kapatmayı hedeflediklerini belirterek, "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz." dedi.

Köksal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından güçlü bir Eskişehirspor için çalıştıklarını, takıma yeni oyuncular kazandırmak için birçok futbolcuyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Güçlü bir kadro oluşturmak istediklerini anlatan Köksal, şöyle konuştu:

"Süper Lig'e çıkacak kadroyu kurmak istiyoruz. Taraftarımız bizden gelecek açıklamayı beklesin. Altyapımızdan yeni oyuncular çıkartmayı hedefliyoruz. Altyapıyı güçlendireceğiz. Altyapıya flaş transferler yapacağız. Bu kulüpte artık, çok pahalı ve hak etmediği değerlerin verildiği futbolcuların transfer edildiği bir yapı olmayacak. Kulüp artık çift imzayla yönetiliyor. Hiçbir yönetici tek başına karar alamıyor. Genç ve dinamik bir yönetim kurulumuz var. İcralık olduğumuz bütün dosyaları kapatmayı hedefliyoruz. Borçsuz bir Eskişehirspor hayali kuruyoruz. Genç futbolcularımızla Türkiye'ye örnek olacak bir Eskişehirspor'u hedefliyoruz."

Köksal, kulüp başkanı Kaan Ay'ın yarın yeni futbolcuları tanıtacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Hüseyin Köksal, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir, Eskişehirspor Forması Giyen Cemali Sertel'i Transfer Etti İranlı Bir Futbolcu, Japonya-İran Maçının Skoruna Dayanamayarak İntihar Etti

Ünlü Futbolcu Sala'nın Kaybolduğu Uçağın Parçaları Bulundu Genkli Dieumerci Ndongala, Galatasaray'dan Teklif Aldığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:54:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçsuz Bir Eskişehirspor Hayali Kuruyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]