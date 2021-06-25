Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti

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Galatasaray Kulübü'nün yeni Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabır'i ziyaret etti, kulübün gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"ŞİKAYET ETMEYE GELMEDİK"

"Mali tabloyla ilgili yorum yapmak istemem. Neden? Biz buraya şikayet etmeye değil, çözüm üretmeye geldik. Şikayet edip insanları kırmaktan ziyade, sorunları tespit edip, sorunları çözmenin Galatasaray'ın birleşmesi ve geleceği için daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

"TRANSFER KONUSUNU HOCAMIZLA GÖRÜŞTÜK"

Transfer planları konusunda hocamızla görüşmeye başladık. Ama bu süreç hızlı bir süreçtir. Bu süreci hocamızla her gün görüşerek, birçok opsiyonu değerlendirerek devam ettireceğiz. Galatasaray'ın 20-25 sene uygulayacağı bir futbol sistemi kuracağız. Bu konuda hocamızla mutabıkız.

"BÜYÜK BİR RAKAM VAR"

Hem transfer yapabilmek için hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için büyük bir rakam var maalesef. Bunları çözmeye çalışıyoruz."

"NUTKUNU BERABER EDİNDİM ATA'M"

Başkan Burak Elmas, Anıtkabir Özel Defterine de şunları yazdı: Galatasaray Spor Kulübü 38'inci Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım Nutkunu beraber edindim ATA'm... Sizin, yüz yıl önce vatan sahtında sağladığınız 'birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen Bey'den bugüne birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.