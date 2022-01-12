Borcu nedeniyle BM'de oy hakkını kaybeden İran, ödemelerin ABD yaptırımlarına takıldığını açıkladı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'e (BM) ödemek zorunda olduğu finansal katkı borcunu geciktirdiği için Genel Kurul'da oy hakkını kaybeden İran, borçlarının ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ödenemediğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin BM'deki oy kullanma hakkının askıya alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran'ın BM'nin kurucu ve aktif bir üyesi olarak BM ve diğer uluslararası örgüt ve kuruluşlara üyelik aidatlarını tam ve zamanında ödemeyi taahhüt ettiğini aktaran Hatibzade, "Maalesef üst üste iki yıldır ABD'nin acımasız ve yasa dışı yaptırımları nedeniyle ülkemizin ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin BM'ye borçlarını daha hızlı ödeyebilmek için güvenli bir kanal oluşturmaya çalıştığını ifade eden Hatibzade, BM Genel Sekreterliğinin de tek taraflı yaptırımlara maruz kalan ülkelerin özel durumunu dikkate alması gerektiğini kaydetti.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, İran'ın da aralarında bulunduğu bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini açıklamıştı.

İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve dolar bazlı işlemler yapmasının engellenmesi nedeniyle BM'ye ödemesi gereken finansal katkı borcunu transfer edemediği için Genel Kurul'daki oy kullanma hakkını Ocak 2021'de de kaybetmişti.

Tahran yönetimi, Haziran 2021'den ABD'nin yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de dondurulmuş olan mal varlığını kullanarak ödemeyi yapmış ve oy hakkını geri kazanmıştı.