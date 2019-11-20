Borcu olan kişiyi inşaata zincirledikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Antalya'da bir kişi, alacaklıları tarafından bir inşaata kaçırılıp, üzerindeki kıyafetler çıkarılıp zincirle bağlandı

Zincirlerinden kurtulmayı başaran şahıs, iç çamaşırlarıyla gittiği lastikçiden yardım istedi

Antalya Emniyeti 2.5 sata sonra olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelileri yakaladı

Şüpheliler ifadelerinde bölgeye konuşmak için gittikleri alıkoyma gibi bir durumun olmadığını iddia ettiği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da inşaat ve gayrimenkul işleri ile uğraşan bir şahsı, borcu olduğu gerekçesiyle kaçırıp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak bir inşaat deposunda zincirle bağlayarak bıraktıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler ilk ifadelerinde konuşmak için buluştuklarını alı koymadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Dün akşam Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işiyle uğraşan Ahmet Taşkın, 400 bin lira ve 70 bin dolar borçlu olduğu S.S ve iki adamı tarafından kaçırıldı. A.T, otomobille Altınkale Mahallesi'nde terk edilmiş bir villa inşaatına getirildi. İddiaya göre S.S. ve iki adamı A.T'yi burada araçtan indirip, yaklaşık 200 metre ilerideki villanın havuz bölümünün karanlık deposuna indirdi. Alacaklılarının A.T'yi üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla bıraktığı ve bir eski koltuğa zincirle bağladığı öne sürüldü. Bir süre sonra zincirleri gevşetip kurtulan A.T, iç çamaşırlarıyla yakındaki bir petrol istasyonuna giderek yardım istedi. Buradaki lastikçiden kıyafet alan A.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.T'in ifadesine başvurdu. Bir hayli üzgün olduğu görülen A.T'yi polis olayın gerçekleştiği villa inşaatına geri götürdü. Polislere olayı anlatan A.T, daha sonra depoya olay yeri inceleme ekiplerinin eşliğinde indirildi. Gece karanlığında depo içinde delil araması yapan polis, A.T'yi polis merkezine götürdü.



"Alıkoyma yok demişler"

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olaydan yaklaşık 2.5 saat sonra şüphelilere ulaşmayı başardı. Olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen D.Y,B.S,E.O,M.S.S ve gözaltına alındı. Şüphelilerinden üçü A.T ile konuşmak için buluştuklarını ancak alıkoymadıklarını söyledikleri öğrenildi. 2 şüphelinin ise susma hakkını kullandıkları belirtildi.

Mağdur A.T ise kaçırıldığını kendisine demir jopla 3-4 kez vurduklarını söylediği öğrenildi.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.