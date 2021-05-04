Başkent Taipei'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı. Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi.
Olay restorana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › Dünya › Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler - Son Dakika Dünya