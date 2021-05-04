Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler - Son Dakika

Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler

04.05.2021 17:31

Tayvan'da kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Organize suç örgütü üyeleri, sahibinin borcu nedeniyle birden fazla hamam böceğini restorana attı. Eşi benzeri görülmemiş böcekli saldırı, kentte hayli dikkat çekti.

Başkent Taipei'de bulunan bir restorana, sahibinin borcu olduğu gerekçesiyle saldırı düzenleyen suç örgütü üyeleri binden fazla hamam böceğini restorana attıktan sonra kayıplara karıştı. Saldırı anında restoranda bulunan Taipei Polis Müdürü Chen Jia-Chang, olayı şiddet eylemi olarak nitelendirdi.

"GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI"

Olay restorana ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi kişiyi gözaltına aldı. Yerel medya olayı "Görülmemiş saldırı, hamam böcekleri mermi niyetine kullanıldı" başlıklarıyla duyurdu.

Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler

Saldırı, Polis, Hamam, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Dünya Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler - Son Dakika Dünya


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