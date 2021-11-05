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Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı - Son Dakika

Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı

05.11.2021 22:07

Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı Aracını teslim alan Mümin Yüzügüllü, aracın kendisine ait olmadığını öne sürdü Başkent'te 2 yıl önce otoparka çekilen aracını borcunu ödeyerek teslim alan Mümin Yüzügüllü, aracın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı

Aracını teslim alan Mümin Yüzügüllü, aracın kendisine ait olmadığını öne sürdü

ANKARA - Başkent'te 2 yıl önce otoparka çekilen aracını borcunu ödeyerek teslim alan Mümin Yüzügüllü, aracın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Ankara'da yaşayan Mümin Yüzügüllü, 2017 yılında yaptığı kazada hasar gören aracını 2 yıl bir köşede beklettikten sonra 2019 yılında tamir için bir oto tamirciye götürdü. Oto tamirci aracı ile malzemeye almaya gidince jandarma tarafından aracının çekildiğini, aracın yakalanması olduğundan kesilen cezayı ödeyecek durumu olmadığı için 2 yıl boyunca aracının otoparkta kaldığını söyleyen Yüzügüllü, borçlarının tamamını ödeyerek 2 yıl sonra teslim aldığı aracın kendisine ait olmadığını iddia etti. Mağduriyetinin giderilmesini isteyen Yüzügüllü, "İki yıl sonra aracı çıkartmaya otoparka gittiğimde 9 bin lira otopark parası çıkarttılar bize. Daha sonra fiyatı 3 bin 500 liraya kadar çektiler. Üzerine sigorta parası da girince ücret 5 bin lirayı bulunca biz yine bekledik. Geçen ay kebapçı dükkanı açtık. Araba lazım oldu. Bir sene sonra tekrar otoparkı aradım" dedi.

"Şasi numarasına bakınca aracın benim olmadığını anladım"

Kendisine teslim edilen aracın şasi numarasının farklı olduğunu söyleyen Yüzügüllü, "Borcum 18 bin liraya çıkmasına rağmen '2 bin liraya verir misin?' dedim, 'Veririz' dediler. Aracı 2 bin liraya çıkartıp tamirciye götürdük. Usta bana aracın kontağının uymadığını söyledi. Zaten göğsü falan dağıtılmış arabanın. Sabah gittim arabayı kontrol etmeye. Ustanın 'Sağ arka lastik hava kaçırıyor' demesinden sonra ilk aklıma gelen kaza yaptığımda aracımda kışlık lastik olmasıydı. Ardından baktım ki lastikler yaz lastiği. Sonra arabada kendi taktığım birkaç parça vardı. Kaputu açtığımda o parçaların benim taktığım parçalar olmadığını anladım. Sonra aklıma şasi numarası geldi. Bakınca kendime ait olmadığını anladım. Kısacası araçtaki plakalar hariç hiçbir şeyin bana ait olmadığını anladım. Bunların ardından otoparkçıyı aradık. 'Ben arabayı geri alıyorum, olaya artık Oto Hırsızlığı Amirliği bakacak' dedi. Bir hafta kadar her gün 'Ne yaptın?' diye aradım. Bana 'Oto hırsızlıkla ilgilenen arkadaşlar izinde, gelecekler' dedi. Bugün bir ay geçmesine rağmen hala bana ilgilendiklerini söyledi. Olaya artık Organize Büronun baktığını söyledi. Bana ne organizeden ne de oto hırsızlığından ulaşan olmadı. Aracın bana ait olmadığını gördüğüm an sadece 15 dakika içerisinde bir oto sigortacısı arkadaşımın vesilesiyle bu aracın kime ait olduğunu buldum" şeklinde konuştu.

"Benim plakalar o aracın içindeydi"

Olayın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen sonuç alamadığını ifade eden Yüzügüllü, "Bir ay geçmesine rağmen hala net sonucun olmaması beni tatmin etmedi. Kendime ait olan borcum 70 bin liraydı. Onu ödedikten sonra borçsuzluk yazısını aldım. Tam bir yıl sonra bu olaylar başımıza geldi. Şu anda arabam yok. Bir malzeme lazım olunca taksiyle gidip alıyoruz. Benim plakalar o aracın içindeydi. Kasa da aynı olunca hiç şüphelenmedim inceleyene kadar. Sonrasında anladık ki bize ait değil. Otoparkçıya sorduğumuzda son 3 sene içerisinde benim aracımın modelinde ya da ona benzer bir aracın otoparkta kaydının olmadığını anladık" dedi.

Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı
Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı

Otomobil, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borcu yüzünden çekilen aracını 2 yıl sonra teslim aldı, gördüğüne inanamadı - Son Dakika
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