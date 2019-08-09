Son Dakika Haberleri: 'Borcum var' dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı
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'Borcum var' dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı

2 saat önce

Maddi sıkıntısının olduğu gerekçesiyle Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıkan E.A. adlı şahıs, gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

'Borcum var' dedi belediyenin merdiven boşluğuna çıktı, System.String[]
Maddi sıkıntısının olduğu gerekçesiyle Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıkan E.A. adlı şahıs, gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, maddi sıkıntısı ve borçları nedeniyle bunalıma giren E.A. adlı şahıs, Yalova Belediyesinin merdiven boşluğuna çıktı. Vatandaşı fark eden belediye personeli ise durumu polise bildirdi. Yalova itfaiyesi ekipleri ve polis ekipleri kısa sürede belediyeye geldi. Şahsın ayakta bile durmakta zorlandığı noktadan düşebileceği ya da atlayabileceği ihtimaline karşı itfaiye ekipleri branda gerdi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise şahsı ikna ederek aşağı indirmek için uzun süre dil döktü. Polisin yardım edileceği yönünde telkinlerde bulunması üzerine E.A. adlı şahıs bulunduğu yerden indirildi. Ambulansa bindirilen E.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Yalova Devlet Hastanesine gönderildi. Şahsın bulunduğu yerden inmesi üzerine belediye personelleri de derin bir nefes aldı. - YALOVA
Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
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