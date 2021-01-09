Borcunu alamayınca alacaklasının aracına zarar verdi - Son Dakika

Eskişehir'de, alacaklısının aracına zarar verdiğini belirten şahıs polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tunalı mallesinde gerçekleşen olayda, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sonucunda S.S tarafından Y.D.'nin aracının lastiklerine kesilerek zarar verildi. Araca zarar veren S.S., borcunu alamadığı için böyle bir şey yaptığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR