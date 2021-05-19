"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu - Son Dakika

"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu

19.05.2021 10:48

Adana'da ikamet eden Yasin K., ödünç aldığı arabayla kaza yapıp, masrafı karşılayamayınca araç sahibi tarafından tehdit edildi. Durumu öğrenen Yasin K.'nın kardeşi Cumali K., "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" deyince ikili arasında tartışma çıktı. Kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey Yasin K., çıkan arbedede av tüfeğiyle Cumali K.'yı karnından vurdu. Cumali K., hayatını kaybederken; ağabeyi ise tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille kaza yaptı. Otomobilde oluşan 12 bin TL'lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti.

TEKLİFİ GURURUNA YEDİREMEDİ

Durumu öğrenen Cumali K., 14 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında ağabeyi Yasin K.'ye "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Cumali K. evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına vurdu. Çıkan arbede sırasında tüfek ateş aldı ve Cumali K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kendisine yapılan teklifi gururuna yediremeyen ağabey, kardeş katili oldu

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Cumali K. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali K., olaydan 2 gün sonra pazar günü yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Yasin K. ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını, kardeşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Borcunu ben ödeyeceğim diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu

Adana Yüregir, Türk Lirası, Hürriyet, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Borcunu ben ödeyeceğim' diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu - Son Dakika


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