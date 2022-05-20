Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı

20.05.2022 18:46
Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Zülküf Bayram'ı (43) tabancayla öldüren K.T. (35) yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Zülküf Bayram'ı (43) tabancayla öldüren K.T. (35) yakalandı. Soruşturmada Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çay Mahallesi 2019 Sokak'ta meydana geldi. Sokak silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli K.T.'nın, Zülküf Bayram ve M.E.'yi (26) tabanca ile vurduğu bilgisini edindi. Olayda ağır yaralanan Zülküf Bayram özel araçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.E. ise ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs ve sırt bölgesine isabet eden kurşunlarla vurulan Zülküf Bayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayağından yaralanan M.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ALACAĞI VARMIŞ

Olayın ardından kaçan şüpheli K.T., bugün polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.T.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmada Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.


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Kaynak: DHA

Bayram, Polis, İzmir, Silah, Güncel, Son Dakika

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