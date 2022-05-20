Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürülmüş - Son Dakika
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Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürülmüş

20.05.2022 22:17
Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürülmüş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, Zülküf Bayram'a borcu olduğu ve Bayram'ın alacağını istediği için çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çay Mahallesi 2109 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülküf Bayram (43) ile M.E. (26) ve K.T. (35) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş açılması sonucunda Zülküf Bayram göğüs ve sırt bölgesinden, M.E. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Bayram, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan M.E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından kaçan ve cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen K.T.'yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli K.T., bugün polis tarafından yakalanırken gözaltına alınan K.T.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan şüpheli K.T.'nin Zülküf Bayram'a bir miktar borcu olduğu, Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürülmüş
Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürülmüş

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Borcunu istediği için çıkan tartışmada öldürülmüş - Son Dakika


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