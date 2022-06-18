BORCUNU İSTEYEN ARKADAŞINI OTOMOBİLDE VURDU - Son Dakika
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BORCUNU İSTEYEN ARKADAŞINI OTOMOBİLDE VURDU

18.06.2022 01:29
BORCUNU İSTEYEN ARKADAŞINI OTOMOBİLDE VURDU

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, borcunu isteyen arkadaşı tarafından otomobilde silahla vurulan Bedri Nuri Ş. (56), kendi kullandığı araçla hastaneye gitti.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, borcunu isteyen arkadaşı tarafından otomobilde silahla vurulan Bedri Nuri Ş. (56), kendi kullandığı araçla hastaneye gitti. Bedri Nuri Ş.'yi vuran M.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Saat 23.30 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisine giden 41 ADY 160 plakalı otomobilin sürücüsü Bedri Nuri Ş., silahla yaralandığını söyleyerek yardım istedi. Kalçasından vurulduğu anlaşılan yaralı tedaviye alınırken, durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı. Bedri Nuri Ş. ifadesinde, borçlu olduğu arkadaşı M.K. ile Kartepe İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde otomobil ile seyahat ettikleri sırada tartıştıklarını, arka koltukta oturan M.K.'nın kendisine ateş ettikten sonra araçtan inerek kaçtığını söyledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, M.K.'yı Kartepe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kocaeli, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BORCUNU İSTEYEN ARKADAŞINI OTOMOBİLDE VURDU - Son Dakika

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