Son Dakika Haberleri: Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı

Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı

28 dakika önce

Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı Bursa'da dayı yeğen kavgası 2 yaralıBURSA - Bursa'da bir kişi dayısına verdiği borç parayı geri alamayınca dayısını dövdü.

Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı

Bursa'da dayı yeğen kavgası 2 yaralı

BURSA - Bursa'da bir kişi dayısına verdiği borç parayı geri alamayınca dayısını dövdü. Öfkelenen dayı belinden çıkardığı bıçak ile yeğenini karnından bıçakladı. Yaralan dayı ve eğen hastaneye kaldırıldı.

Olay Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Ali G. Simli dayı Tayfun E. Simli eğeninden bir miktar borç para aldı. Borcunu ödemeyen dayısı ile oturan Tayfun E. dayısı Ali G.'den parasını isteyince ortalık bir anda karıştı. Tayfun E. bağırarak parayı vermeyeceğini söyleyen dayısı Ali G.'ye vurmaya başladı. Yeğeninin elinden kurtulan dayı Ali G. belinden çıkardığı bıçak ile yeğeni Tayfun E.'yi karnından bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından yaralanan Tayfun E.'yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken, darp neticesi yaralanan dayı Ali G. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerini inceleme altına alan ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Borcunu ödemediği için kendisini darp eden yeğenini bıçakladı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:29 Kaynak: İHA
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