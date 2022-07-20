Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya kalkışınca yaralandı - Son Dakika
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Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya kalkışınca yaralandı

20.07.2022 09:21
Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya kalkışınca yaralandı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısların para kavgası feci bitti.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahısların para kavgası feci bitti. Borçlu şahıs, parayı ödemek istemeyince 4'üncü kattan paralarla birlikte atlayarak kaçmak istedi. Vücudunda kırıklar oluşan şahıs ağır yaralanırken, arkadaşları paraları alıp kayıplara karıştı.

Olay, Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde akşam üzeri meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan yabancı uyruklu şahıslar, 4'üncü kattaki bir apartman dairesinde buluştu. Borçlu şahısla alacaklı şahıslar miktar konusunda anlaşamadı. Aralarında kısa süreli tartışma yaşanırken, borçlu şahıs yanındaki bir miktar para ile 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yere sert düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu. Arkadaşlarının düştüğü gören şahıslar, aşağıya inip poşet içindeki parayı alarak olay yerinden uzaklaştılar. Hareketsiz bir şekilde beton zeminde kalan şahıs ise çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla ambulansa bindirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya kalkışınca yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borcunu ödemek istemeyen şahıs 4'üncü kattan atlayarak kaçmaya kalkışınca yaralandı - Son Dakika
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