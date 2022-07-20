BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YANDAKİ BİNANIN ÇATISINA ATLADI - Son Dakika
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BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YANDAKİ BİNANIN ÇATISINA ATLADI

20.07.2022 11:20

ESENYURT'ta bir sitede borcunu ödememek isteyen yabancı uyruklu bir kişi pencereden yandaki binanın çatısına atlayarak kaçmaya çalıştı.

ESENYURT'ta bir sitede borcunu ödememek isteyen yabancı uyruklu bir kişi pencereden yandaki binanın çatısına atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralanan kişinin yanına giderek paraları alan kişiler kaçtı. Yaralı, merdiven aracı ile kendisine ulaşan itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kıraç Mahallesi Ankakuşu Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Aralarında alacak konusunda anlaşmazlık bulunan yabancı uyruklu kişiler rezidansta buluştu. Taraflar para konusunda tartışmaya başladı. Borçlu olduğu öne sürülen kişi, açık pencereden bitişikteki 5 katlı binanın çatısına atladı. Yaklaşık 4 kat aşağıya düşen kişi, acı içerisinde kıvranırken tartıştığı kişiler yanına gelerek para dolu poşeti alarak kaçtı. Binanın terasında yaralı olduğu bildirilirken 112 Acil Sağlık ekibine haber verildi. Gelen sağlık ekibi yaralının buradan alınamayacağını bildirince itfaiyeden yardım istendi. Sevk edilen sepetli merdivenli itfaiye aracı terastan yaralıyı sedye ile indirdi. Ağır yaralı yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırılırken, parayı alarak kaçan kişilerin de tespit edilmesine çalışılıyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YANDAKİ BİNANIN ÇATISINA ATLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BORCUNU ÖDEMEMEK İÇİN YANDAKİ BİNANIN ÇATISINA ATLADI - Son Dakika
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