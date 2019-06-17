Son Dakika Haberleri: Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı
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Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde manav Ahmet Özdemir, borcunu ödemeyen müşterilerinin isimlerini borçlarıyla birlikte bir liste yapıp herkesin görebileceği şekilde iş yerinin duvarına astı.

Borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini duvara astı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde manav Ahmet Özdemir, borcunu ödemeyen müşterilerinin isimlerini borçlarıyla birlikte bir liste yapıp herkesin görebileceği şekilde iş yerinin duvarına astı.
İlçe merkzinde yıllardır manavlık yapan Ahmet Özdemir, kendisinden veresiye alışveriş yapan müşterilerinden zamanla borçlarını ödemesini istedi. Bazıları borçlarını gününde ödeyip veresiye alışveriş etmeye devam ederken, bazıları ödeme yapmadı.
Müşterilerinden alacağı 5 bin 500 lirayı bulan Ahmet Özdemir, alacaklarını tahsil edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Özdemir, 'Borcunu ödemeyenler ve geciktirenler' ismini verdiği bir liste hazırlayıp borca mal alıp ödemeyenlerin isimlerini borçlarıyla birlikte bu listeye yazıp herkesin görebileceği şekilde iş yerinin duvarına astı. Liste, başta borçlular olmak üzere alışverişe gelen herkesin dikkatini çekti.
LİSTE İŞE YARADI
Manavda çalışan  Mahmut Özcan, listede ismi bulunanlardan bazılarının 1,5 yıldır borcunu ödemediğini söyledi. Patronunun alacaklarını tahsil edemeyince bu yola başvurduğunu belirten Özcan, "Mecbur kalındığı için bu liste hazırlandı. Liste asılınca herkesin dikkatini çekti. Özellikle ismi yazılı olanların dikkatini çekti ve bazıları hemen borcunu ödedi. Patron da borcunu ödeyenlerin isimlerini sildi" diye konuştu.
 


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:45 Kaynak: DHA
Afşin, Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş
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